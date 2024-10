Gran Hermano pierde a dos gallegos de la casa: pide a su marido que abandone tras ser expulsada

La pareja más fogosa de la última edición de Gran Hermano se despidió de Guadalix, pero lo hace entre abucheos. Vanessa y Javi, dos ferrolanos que se presentaron juntos al concurso televisivo, alcanzaron los 50 días dentro de la casa, pero el carácter de ella la llevó hasta la sala de nominaciones donde fue arrollada por un 80% de los votos de la audiencia. Lo que nadie se esperaba es que, de una manera muy egoísta, ella le pidiera a su marido que abandonara el concurso con ella.

Una de las galas más dramáticas de la última edición de Gran Hermano la protagonizó la pareja de ferrolanos la pasada noche. Jorge Javier Vázquez no daba crédito a lo que estaba viviendo. Llamó manipuladora a Vanessa a la cara y lamentó que su marido tuviera que convivir con ello: "No te lo mereces".

Vanessa, tras conocer su salida del reality, envió un sentido mensaje a su marido pidiéndole que dejara el concurso y regresara con ella. "Me gustaría que siguieses, pero no puedo porque no me encuentro bien. Te necesito a mi lado, me da mucha pena que esto se acabe para ti también, pero es que estoy mal y lo único que me va a reconfortar es estar contigo", se dirigía a su pareja.

Jorge Javier no daba crédito: "Te pido por favor que no seas manipuladora y dejes disfrutar a tu marido de este concurso; eso no es amor, es tiranía emocional". "Te lo voy a decir claramente. Él se quiere quedar. Otra cosa es que tú de una manera muy egoísta, pensando únicamente en ti y siendo incapaz de ponerte en su lugar, no seas generosa con tu marido y decirle disfruta, haz tu concurso", le dijo el presentador a la recién expulsada.

El ambiente se caldea en plató con la expulsión de Vanessa 💣 #GHGala8 #GH24O pic.twitter.com/LnigndPqbj — Gran Hermano (@ghoficial) October 24, 2024

Las lágrimas de Vanessa hablaban de dolor. "Sabes que estoy rota sin ti y siento que no se me entienda", declaró, a lo que su marido respondió: "No tiene que entenderte nadie, tengo que entenderte yo". A pesar de las dudas que pudiera haber, su decisión de abandonar Gran Hermano fue definitoria. "Abandono, no hay problema", confirmó Javier sin pensárselo dos veces, dejando claro a los telespectadores que su amor por Vanessa prevalece por encima de todo.

Nadie en el plató fue capaz de entender a Vanessa. Literalmente estaba obligando a su marido a abandonar, cuando Javi había dejado bien claro que a él le encantaría continuar en el concurso. De hecho, en redes sociales se hablaba de la posibilidad de que el gallego pudiera ganar sin Vanessa dentro. Era uno de los favoritos de la casa, y ahora se quedó sin oportunidad de demostrarlo.