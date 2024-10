María Patiño habla de su infancia en Galicia: "Solo en la aldea de mis abuelos me he sentido yo"

La presentadora de televisión María Patiño ha mostrado su lado más intimo en una entrevista para el programa El Faro de la Cadena SER. Aquí, la gallega no solo ha recordado con nostalgia su infancia en Galicia, sino que también ha compartido los duros momentos que vivió tras el final de 'Sálvame' y su salida de Telecinco.

La cancelación de Sálvame fue de lo más dolorosa para la presentadora. "No es que me quedara sin trabajo. Es que se borró el nombre de María Patiño de la hemeroteca de Telecinco. Y eso fue lo que a mí me hundió", contaba a la conductora del programa, Mara Torres. La presentadora tuvo que recibir ayuda psicológica por ello. Lo más duro para Patiño fue que no quedara ni rastro de su nombre en el historial de Mediaset.

Sin embargo, Patiño también ha hablado de su resurgir profesional gracias al programa Ni que fuéramos Shhh, que se emite en el canal TEN y en plataformas de streaming como YouTube y Twitch. Este proyecto, liderado por Adrián Madrid y Óscar Cornejo, le ha permitido reinventarse y continuar su carrera en los medios.

A pesar de sus más de 25 años de trayectoria en el mundo de la televisión, de los cuales 14 fueron en Sálvame, Patiño dice no conocer lo que es la felicidad. Hablar de la infancia de María Patiño es hablar de Devesos, una parroquia del municipio coruñés de Ortigueira (A Coruña) en la que la periodista pasó los mejores años de su niñez.

"Solo en la aldea de mis abuelos me he sentido yo. No sufría y no competía", reconoce. Su abuela Lola también ha sido protagonista en esta conversación al ser una de las personas que más le ha marcado en su vida: "Tenía una mentalidad muy avanzada. Cuando fui madre soltera, solo se preocupó por cómo estaba. No me preguntó por el padre de mi hijo y no me juzgó".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Faro (@elfaroser)

"Lo valoro mucho ahora, porque yo soy muy tímida y muy retraída. Mi abuelo era de los últimos artesanos que quedaban de carros de vacas. Cuando terminaba de recoger la hierba, me subía encima y me llevaba con las vacas a pastar", cuenta Patiño. En Deveso vivió sus primeros amores y sus primeras amistades: "Me enamoré de un venezolano y tuve mis primeras peleas con las amigas".

En declaraciones a la Cadena SER, María Patiño no ha querido cerrar la puerta por completo. No obstante, reconoce que sería contraproducente: "Yo ahora mismo no lo sé, pero para mí sería contraproducente". Principalmente porque ha sufrido mucho tras su salida, lo que le impide volver de momento a la que fuera su casa: "No tengo resentimiento porque me lo he trabajado. No quiero decir que no a nada porque basta que escupas hacia arriba para que te caiga. Pero sí que es cierto que el público que me sigue no lo entendería porque es que ha habido mucho sufrimiento por detrás que yo he compartido con ellas".