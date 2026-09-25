Bebescena regresa al Ágora de A Coruña con cinco espectáculos para los más pequeños

El Centro Sociocultural Ágora de A Coruña volverá a llenarse este otoño de propuestas pensadas para los espectadores más pequeños. El ciclo Bebescena regresa con una nueva edición que reunirá cinco espectáculos dirigidos a bebés y niños de hasta 6 años, con funciones programadas entre septiembre y diciembre.

La iniciativa del Ayuntamiento de A Coruña busca acercar las artes escénicas a la primera infancia a través de diferentes lenguajes, desde la danza contemporánea y el teatro visual hasta la música, la narración y los títeres. Las funciones estarán adaptadas a las necesidades de este público y de sus familias, con un formato que busca favorecer la cercanía y la participación

Todas las representaciones contarán con dos pases, a las 11:30 y a las 13:00 horas, y se desarrollarán en un espacio preparado para facilitar la interacción entre los artistas y los niños.

Cinco espectáculos hasta diciembre

La programación arrancará este domingo 27 de septiembre con Únicos, de la compañía Date Danza. Se trata de una propuesta de danza contemporánea dirigida a mayores de 18 meses que utiliza el movimiento para abordar conceptos como la identidad y la diversidad.

El 18 de octubre será el turno de La Selva, de Teloncillo, un espectáculo de teatro gestual y musical para bebés y niños de entre 6 meses y 5 años. La obra plantea un viaje por un particular mundo habitado por animales y acompañado de música y humor.

La siguiente cita llegará el 8 de noviembre con Canta, Buguina, canta!, una creación de Marta Ortiz destinada especialmente a bebés de entre 0 y 6 meses. La propuesta combina poesía, canciones, cuentos y estímulos visuales y sonoros como primera aproximación de los más pequeños a la literatura y la creación artística.

El 29 de noviembre, el ciclo continuará con Lumiero, de La Menuda. El teatro visual, musical y gestual será el protagonista de una historia construida alrededor de la luz y las sombras, con un personaje soñador y un cuidado universo escénico.

La programación finalizará el 13 de diciembre con Dedín, dedín, dedal malasombra, un espectáculo de títeres y música en directo dirigido a niños de entre 1 y 6 años. Los juegos, las canciones, los cuentos y la participación del público serán algunos de los elementos centrales de esta última propuesta.

Entradas desde 2 euros

Las entradas ya están disponibles a través de Ataquilla y de los puntos habituales de venta. El precio general es de 6 euros, mientras que los menores de 3 años y las personas con discapacidad acreditada, junto a un acompañante, podrán acceder con una tarifa reducida de 2 euros.

También existe la posibilidad de adquirir un abono para tres funciones por 15 euros, una opción pensada para las familias que quieran acudir a varias de las propuestas del ciclo.