A Coruña se llena de danza, teatro y música inclusiva con una nueva edición de Artes pola Integración

A Coruña volverá a convertirse este otoño en uno de los principales escenarios de Artes pola Integración, un encuentro que alcanza su decimoquinta edición con una programación centrada en la creación artística como vía para favorecer la participación y la inclusión social. El festival se desarrollará entre el 15 de septiembre y el 25 de octubre y llevará a diferentes espacios de la ciudad propuestas de danza, teatro, música, talleres y actividades de creación comunitaria.

La programación coruñesa arrancará el 18 de septiembre en el Laboratorio Escénico con Antes de desaparecer, una pieza de danza contemporánea de Julio César Iglesias y Carlota Pérez. La propuesta utiliza el movimiento y el lenguaje escénico para abordar cuestiones relacionadas con la transformación personal y la identidad.

Un día después, el 19 de septiembre, la actividad se trasladará a la Fundación María José Jove, donde tendrá lugar la Asemblea Diversa. La jornada reunirá a profesionales y representantes de distintos proyectos culturales vinculados con la inclusión y la transformación social, entre ellos Mercedes Peón, Natalia Balseiro y miembros del Festival Agrocuir y del Festival Visibles de Madrid. La cita se completará con la actuación de Flumen, banda formada por jóvenes de la Ribeira Sacra y otros puntos de Galicia que interpretará sus propias canciones de rock y pop.

La programación continuará el 20 de septiembre en el Centro Ágora, con dos propuestas muy diferentes. Por un lado, ExperimentaDanza presentará De corpo e palabra, una pieza de danza contemporánea, mientras que Palomica Lloca Producciones llevará a escena Eurolíder Feminista, una obra que recurre al humor y la sátira para poner el foco en la política, los medios de comunicación y algunos de los debates actuales relacionados con el feminismo.

Más actividades en octubre

El festival regresará a distintos espacios de A Coruña durante el último tramo de octubre. El 24 de octubre, el Museo de Belas Artes acogerá una muestra fruto del trabajo realizado por Su Garrido junto a las personas participantes en sus talleres. La jornada finalizará con una nueva actuación de Flumen.

El programa coruñés se cerrará el 25 de octubre en el Fórum Metropolitano con el Certame de Pezas Curtas para a Comunidade, una convocatoria dirigida a creadoras y creadores de teatro y danza, con y sin diversidad funcional.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, ha reivindicado el papel de este encuentro como una forma de utilizar la cultura para avanzar hacia una sociedad más inclusiva. "La cultura puede convertirse en una herramienta de inclusión, participación e igualdad de oportunidades", señaló, destacando también la apuesta municipal por iniciativas que amplían el acceso a la programación cultural y dan visibilidad a proyectos artísticos vinculados con la diversidad.

Todas las actividades serán gratuitas hasta completar el aforo. Artes pola Integración también contará con propuestas en Santiago de Compostela dentro de una programación que se prolongará durante más de un mes.