El Museo do Pobo Galego suma un videojuego a su fondo: avanza su conservación como patrimonio cultural

El Museo do Pobo Galego y la Fundación Museo do Videoxogo de Galicia (MUVI) acaban de formalizar una colaboración que permitirá incorporar de forma estable el videojuego gallego a los fondos, espacios expositivos y proyectos de divulgación del Museo, abriendo una nueva etapa para su reconocimiento como parte del patrimonio cultural contemporáneo de la comunidad.

La colaboración comenzó con la donación de The Wall a los fondos del Museo do Pobo Galego por parte del MUVI. Creado por el programador ourensano Álex González y comercializado en 1986, está considerado el primer videojuego gallego conocido. Su incorporación es el primer paso de un proyecto compartido entre ambas instituciones, "comprometidas con la conservación, estudio y difusión de la cultura gallega".

La iniciativa, señalan en un comunicado, supone un reconocimiento a la labor desarrollada por el MUVI desde su creación en 2019 a favor del reconocimiento del videojuego como parte del patrimonio cultural gallego, lejos de las interpretaciones estrictamente lúdicas del medio. El videojuego se sitúa así dentro de los procesos de preservación, documentación y estudio patrimonial, en diálogo con el resto de las expresiones que conforman la memoria cultural del país.

El acuerdo es, en palabras de Galo y Jacobo Martínez, cofundadores de la Fundación Museo do Videoxogo de Galicia, uno de los momentos más importantes de la historia de la entidad: "Levamos dende o ano 2019 traballando para que o videoxogo sexa entendido en Galicia como parte da nosa cultura contemporánea e tamén da nosa memoria colectiva. Este acordo representa a demostración de que merece ser preservado, estudado e compartido igual que calquera outra expresión cultural".

La pieza será presentada en formato interactivo, siguiendo los criterios de conservación y divulgación desarrollados por el MUVI, y constituirá el punto de partida para el desarrollo de una futura propuesta expositiva alrededor del videojuego gallego. Esta iniciativa se integrará en las nuevas salas de historia contemporánea del Museo do Pobo Galego, actualmente en desarrollo.

El MUVI ha impulsado desde 2018 varias iniciativas para situar el videojuego dentro del ámbito cultural gallego, entre ellas la apertura del Museo do Videoxogo como primer museo sobre videojuegos abierto en España y el impulso del Proxecto do Videoxogo Galego con la creación de la primera base de datos de videojuegos hechos en Galicia y en gallego, preservados por la entidad.

Otros pasos importantes han sido la constitución de la Fundación Museo do Videoxogo de Galicia (2020), la organización de exposiciones y actividades divulgativas pioneras y Museos como el MARCO de Vigo (2020) o el Museo MIHL de Lugo (2023), la incorporación al Sistema Galego de Centros Museísticos (2024) y el establecimiento de colaboraciones con instituciones culturales y académicas de referencia, entre ellas la Biblioteca de Galicia y DeVuego.