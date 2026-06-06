Mar de Mares llena O Parrote de A Coruña de cultura, gastronomía y actividades para toda la familia

El Festival Mar de Mares vivió este sábado una de las jornadas más participativas de su decimotercera edición con la celebración del Mercado Mar de Mares en O Parrote.

Familias, visitantes y curiosos se acercaron desde primera hora a este espacio dedicado a la cultura oceánica, que combinó artesanía, gastronomía, música y actividades gratuitas en una jornada marcada por el buen tiempo.

La programación arrancó por la mañana con una sesión de yoga frente al mar y la apertura de los puestos artesanales, que atrajeron a numerosos visitantes interesados en pasear, descubrir productos y participar en las primeras actividades previstas.

La gastronomía también tuvo un papel destacado con una degustación de empanadas de O Forno de Guísamo, uno de los sabores más reconocibles de la tradición gallega.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el encuentro "La cultura que viajó por el mar", protagonizado por el escritor Arturo Lezcano, autor de "El país invisible". La actividad se desarrolló como un relato narrativo-musical en el que el autor invitó al público a recorrer la memoria de la diáspora gallega a través de las canciones que forman parte de su obra.

Durante la conversación, Lezcano recordó cómo muchas de estas músicas realizaron un viaje de ida y vuelta a través del Atlántico junto a las personas emigrantes, regresando transformadas por nuevas realidades culturales. También destacó la influencia que Galicia dejó en América, una huella que, según explicó, es "mucho mayor de lo que a veces pensamos".

La programación continuará durante la tarde en O Parrote con nuevas propuestas como talleres, una visita modernista de Art Nouveau, un showcooking de las Cofradías de Pescadores con Moncho Méndez, del restaurante Millo Orzán, una sesión de divulgación científica dentro de "Ciencia y Tapeo con el IEO" y música en directo a cargo del Grupo Melao.

El mercado continúa este domingo

La actividad del Mercado Mar de Mares seguirá este domingo con nuevas propuestas gastronómicas y culturales. Entre ellas destaca el showcooking "PescadeRías: Cocina gallega en acción", protagonizado por Lolo Mosteiro y Paula Martínez, del restaurante A Artesa da Moza Crecha. Además, habrá talleres participativos, cantos de taberna y actividades pensadas para todos los públicos.

Una gran limpieza de los fondos marinos

La jornada dominical también acogerá una de las acciones ambientales más representativas del festival: la VII Gran Limpieza de Fondos Marinos SIGNUS, que se desarrollará en la Dársena de la Marina.

La iniciativa reunirá a buceadores, voluntarios, entidades colaboradoras y ciudadanía con el objetivo de retirar residuos del medio marino y concienciar sobre la problemática de la contaminación en los océanos. En esta edición participará además el padrino del festival, Guillermo Carracedo.

Más actividades en distintos puntos de la ciudad

La programación de Mar de Mares se extenderá también a otros espacios de A Coruña. La Domus acogerá la proyección y coloquio "Las voces del mar: memoria viva", centrada en el patrimonio inmaterial de las comunidades pesqueras y en el papel de las mujeres del mar.

Por su parte, el Aquarium Finisterrae será escenario de "El mar en el tintero", un encuentro con las escritoras Cynthia Menéndez y Nerea Pallarés para reflexionar sobre el marisqueo, la industria naval, la literatura y la memoria marinera.

Con actividades repartidas entre O Parrote y otros espacios de la ciudad, Mar de Mares vuelve a convertir A Coruña en un punto de encuentro para la divulgación, la cultura y la defensa de los océanos.