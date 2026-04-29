A Coruña estrena (IN)VISUAL, un ciclo de conciertos inmersivos en la Ciudad de las TIC

La ciudad de A Coruña acoge este mes de mayo la primera edición de (IN)VISUAL, un nuevo ciclo de conciertos audiovisuales inmersivos que apuesta por la cultura digital contemporánea. La iniciativa, impulsada por la Diputación de A Coruña, se desarrollará en el Coruña Estudio Inmersivo (CEI), ubicado en la Cidade das TIC, en el espacio de la antigua Fábrica de Armas.

El ciclo arranca este sábado 2 de mayo con el concierto del artista MAOTIK, cuyas entradas ya se han agotado. Para el resto de actuaciones, todavía quedan algunos tickets disponibles, de carácter gratuito, aunque con un depósito de 5 euros que se devuelve automáticamente al acceder, a través de la plataforma Ataquilla.

La programación se extenderá durante cuatro sábados consecutivos, los días 2, 9, 16 y 23 de mayo, con un cartel que incluye propuestas de artistas como MAOTIK, Marta Verde & José Venditti, Estela Oliva & Ana Quiroga y MIL111, referentes de la escena audiovisual gallega, nacional e internacional.

Durante la presentación del ciclo, la diputada de Empleo, Industria y Medio Ambiente, Rosa Ana García, destacó la apuesta institucional por este tipo de iniciativas: "La Diputación de A Coruña hace una apuesta decidida por (IN)VISUAL, un proyecto que sitúa a nuestra provincia en la vanguardia de la creación contemporánea. El CEI es un recurso público al servicio de la innovación y la cultura: son 2.000 metros cuadrados dotados de la tecnología más avanzada, que hoy se erige como el corazón de un ecosistema creativo sin precedentes en todo el Estado español. Este plató está preparado para ser el motor de una industria audiovisual cada vez más potente pero, también, para ser un laboratorio de experimentación en el que arte y tecnología van de la mano. Con (IN)VISUAL estamos ante una invitación para poder conocer este espacio de un modo diferente".

Además, animó a la ciudadanía a participar en esta primera edición: "Invitamos a toda la ciudadanía a que se acerque al ciclo estos primeros cuatro sábados del mes de mayo".

Por su parte, el comisario musical del proyecto, Xulio Vázquez, subrayó el valor del espacio y su conexión con el entorno: “La potencia del proyecto reside, también, en vincular un espacio industrial desconocido, la antigua fábrica de armas de A Coruña, y su paradigma industrial, con el paradigma de futuro y tecnológico que representan la Cidade das TIC y el CEI”.

Vázquez también puso en valor el nivel artístico del programa: "Con un programa ambicioso y excepcional, con figuras de referencia de la escena internacional y gallega, que exploran las capacidades expresivas de la tecnología, la IA, el arte inmersivo y generativo y la música audiovisual creada en vivo".