El Atlantic Pride convoca en A Coruña una nueva edición de su certamen de literatura LGTBIQ+

Llega a A Coruña la quinta edición del certamen de literatura LGTBI+ impulsado por el Atlantic Pride a través del club de lectura QUEERuña y en colaboración con las bibliotecas municipales. Las obras deberán ser relatos cortos sobre diversidad y habrá tres premios en metálico de 600, 300 y 100 euros.

El certamen, como indica la organización, nace para visibilizar las diversidades sexuales y de género y evidenciar las experiencias minorizadas de las personas del colectivo. Entre los requisitos, las piezas deberán estar escritas en gallego, ser originales y de temática libre pero con vinculación a la diversidad LGTBIQ+.

Se podrá presentar un máximo de una propuesta por persona hasta el 31 de mayo. Todas las bases se pueden consultar en la web del festival.

El jurado estará compuesto por integrantes del club QUEERuña y las obras ganadoras se anunciarán en la celebración del festival, que tendrá lugar entre el 5 y el 12 de julio.

El festival, conocido como "o Orgullo do norte", ya ha confirmado para su próxima edición a Miriam Rodríguez, así como a Whigfield y Choriza May. El resto de artistas que pasarán por los escenarios habitualmente situados en la plaza de Pontevedra y en los jardines de Méndez Núñez se darán a conocer en las próximas semanas y meses.