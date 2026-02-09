'Xavier: Momentos Naturais' se despide en A Coruña con talleres y actividades especiales

La exposición 'Xavier: Momentos Naturais', que se puede visitar en el Quiosco Alfonso, dirá adiós el próximo 26 de febrero con un programa especial de actividades y talleres pensados para todos los públicos, que servirán como colofón a una de las muestras más singulares de la temporada cultural en A Coruña.

La primera de las propuestas será el taller familiar O xardín circunflexo: Paisaxes orgánicas, una actividad creativa en la que los participantes podrán diseñar y construir un jardín orgánico formado por criaturas paisajísticas, híbridos de elementos vegetales, minerales y animales que conforman un ecosistema vivo e interrelacionado.

Está dirigido a niños y niñas a partir de cinco años, acompañados de una persona adulta.

Este taller se celebrará los sábados 14 y 21 de febrero, a las 12:00 horas, en la sala municipal de exposiciones del Quiosco Alfonso. La duración aproximada es de 60 minutos.

El programa final de la exposición incluye también el ciclo Do gravado á estampación, un taller especializado que se desarrollará entre el Quiosco Alfonso y la EASD Pablo Picasso, impartido por Bérengère Lipreau y el propio Xavier. La actividad propone un recorrido práctico por las técnicas de grabado y estampación, combinando demostraciones y trabajo directo del alumnado.

El taller se desarrollará los días martes 24 y miércoles 25 de febrero, con sesiones que incluyen la presentación de técnicas de grabado, la realización de placas mediante técnicas como el azúcar o la morsure au lavis d’acide, la impresión de los trabajos y una visita final a la exposición con presentación de los resultados.

El número total de plazas es de 12, repartidas entre seis para el público general y seis para alumnado de la EASD Pablo Picasso.