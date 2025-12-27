Sara V. Alamán presenta en A Coruña su obra 'Diez', con múltiples referencias a la ciudad

La escritora Sara V. Alamán ha presentado esta tarde, en la tercera planta de El Almacén en la calle Olmos de A Coruña, su nueva obra 'Diez', que ya se encuentra a la venta.

El libro tiene un carácter intimista y está estructurado en tres partes, con múltiples referencias a la ciudad herculina.

El texto constituye un diálogo interior entre lo que se pierde y lo que se transforma, contando con una voz honesta y poderosa.

La autora introduce diferentes relatos que rinden homenaje a su madre, fallecida hace años, y al mismo tiempo invita a celebrar la alegría que supone seguir vivo, honrando la vida en todas sus formas.

Editado por Talón de Aquiles, ya se puede adquirir en su tienda online al precio de 18 euros.

El acto llenó la sala donde tuvo lugar esta presentación. Al término de la misma, la autora firmó varios ejemplares a los presentes.