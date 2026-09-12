Una persona resulta herida tras la colisión entre un coche y un autobús en la A-8 en Ribadeo (Lugo)

Una persona ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada a un hospital tras la colisión entre un coche y un autobús registrada este sábado en la autovía A-8, a su paso por Ribadeo. El accidente ocurrió minutos antes de las 11:30 horas en el kilómetro 512 de la vía, en sentido A Coruña, a la altura de Vilaframil.

Fueron las propias personas que viajaban en el turismo las que alertaron de lo ocurrido. Los ocupantes pudieron salir del vehículo por sus propios medios tras el impacto, mientras que el autobús implicado en el accidente consiguió detenerse unos metros más adelante.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para atender a los afectados. Una de las personas implicadas necesitó finalmente ser trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.

También acudieron al punto del accidente agentes de la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la autovía, que trabajaron en la zona tras la colisión.