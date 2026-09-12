Muere un hombre tras salirse de la vía y chocar contra un árbol en Castro de Rei (Lugo)
El fallecido era el único ocupante del vehículo, que sufrió un grave accidente en la N-640 a su paso por Ludrio
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Un hombre ha fallecido este sábado después de que el turismo en el que viajaba se saliese de la vía y terminase chocando contra un árbol en Castro de Rei (Lugo). El accidente tuvo lugar alrededor de las 13:30 horas en el kilómetro 75 de la carretera N-640, en el lugar de Ludrio.
Un particular alertó al 112 Galicia de lo ocurrido y advirtió de la gravedad del siniestro debido al estado en el que había quedado el vehículo tras el impacto. Hasta el punto se desplazaron varios servicios de emergencia para atender a los posibles afectados.
A su llegada, los efectivos confirmaron que únicamente había una persona implicada en el accidente. Se trataba de un hombre que había quedado atrapado en el interior del turismo y que finalmente falleció. Los Bomberos de Vilalba tuvieron que intervenir para excarcelarlo del vehículo.
En el operativo participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Vilalba y los servicios de mantenimiento de la carretera. Los equipos de emergencia trabajaron en la zona tras el siniestro, cuyas circunstancias deberán ser determinadas.