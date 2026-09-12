Muere un hombre tras salirse de la vía y chocar contra un árbol en Castro de Rei (Lugo)

Un hombre ha fallecido este sábado después de que el turismo en el que viajaba se saliese de la vía y terminase chocando contra un árbol en Castro de Rei (Lugo). El accidente tuvo lugar alrededor de las 13:30 horas en el kilómetro 75 de la carretera N-640, en el lugar de Ludrio.

Un particular alertó al 112 Galicia de lo ocurrido y advirtió de la gravedad del siniestro debido al estado en el que había quedado el vehículo tras el impacto. Hasta el punto se desplazaron varios servicios de emergencia para atender a los posibles afectados.

A su llegada, los efectivos confirmaron que únicamente había una persona implicada en el accidente. Se trataba de un hombre que había quedado atrapado en el interior del turismo y que finalmente falleció. Los Bomberos de Vilalba tuvieron que intervenir para excarcelarlo del vehículo.

En el operativo participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Vilalba y los servicios de mantenimiento de la carretera. Los equipos de emergencia trabajaron en la zona tras el siniestro, cuyas circunstancias deberán ser determinadas.