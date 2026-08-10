Fallece el conductor de un camión tras salirse de la vía y volcar en Xove (Lugo)
Los equipos de emergencias necesitaron una grúa especial para poder acceder al interior del vehículo, accidentado en la LU-862
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Un hombre ha fallecido este lunes después de que el camión que conducía se saliese de la vía y volcase en el municipio lucense de Xove.
El accidente se produjo alrededor de las 16:00 horas en la carretera LU-862, según la información facilitada por el Centro Integrado de Atención a Emergencias (CIAE) 112 Galicia.
Varias personas contactaron con la central de emergencias para alertar del siniestro. Hasta el lugar se movilizaron profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Viveiro, Protección Civil de Xove y Guardia Civil de Tráfico.
A su llegada, los equipos de rescate comprobaron que la posición en la que había quedado el camión impedía acceder a su interior, por lo que fue necesario solicitar una grúa especial para mover el vehículo.
Una vez que la grúa pudo intervenir y los servicios de emergencias consiguieron acceder al interior del camión, comprobaron que el conductor había fallecido.