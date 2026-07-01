El sector del transporte de mercancías de A Coruña anuncia movilizaciones por un nuevo convenio

Un camionero saca su camión de la explanada donde se encontraba estacionado -

Los trabajadores del sector del transporte de mercancías por carretera de la provincia de A Coruña han anunciado este miércoles el inicio de una serie de acciones para reclamar un nuevo convenio tras la ruptura de las negociaciones con la patronal.

Los sindicatos presentes en la mesa negociadora, CIG, UGT y CC.OO., han convocado una concentración prevista para el jueves 9 de julio a las 11:00 horas en el polígono de Agrela.

En agosto del año pasado se había alcanzado ya un acuerdo entre las partes para una subida económica prevista para este 2026 para así "non seguir acumulando meses co convenio caducado" y dar lugar a la negociación de un convenio plurianual.

Además del aumento de salarios, en ese acuerdo se establecieron mejoras en la jornada y en la remuneración del trabajo nocturno, de los domingos, del tiempo de presencia y mejoras para el personal de almacén y administración o el reconocimiento de nuevas realidades como los camiones megadúos o trenes de carretera.

En un comunicado, desde la CIG lamentan que "agora a patronal do sector pretende non abordar moitas desas cuestións ademais de, nun contexto de alza de prezos provocada pola guerra de Irán, non asumir unha garantía sobre os salarios".

Los sindicatos denuncian que la patronal ha presentado una oferta económica para el 2026 inferior al IPC interanual de junio y que afecta solamente al salario base y no tiene en cuenta conceptos como la antigüedad, el plus de larga distancia o las dietas. También se propone que la subida de salarios comience desde la firma del convenio y que no tenga carácter retroactivo al 1 de enero.

Las centrales sindicales critican la "brutal" pérdida de poder adquisitivo que suponen sus condiciones, que cifran en más del 12% ya que solamente se recogió el coste real de vida en el acuerdo de 2025.

"Ás duras condicións do traballo no transporte únense uns salarios que hai moito que deixaron de atraer novas persoas traballadoras", critican.

Los sindicatos subrayan también que la patronal busca repercutir en los empleados los costes y que los cuadros de personal sean quienes "financien" a las empresas para competir en el mercado con compañías más grandes.

Después de Agrela, las protestas continuarán con un calendario por anunciar en otros polígonos de la provincia.