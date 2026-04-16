La ayuda de la Diputación de A Coruña ya salva vidas en un centro sanitario clave en Ucrania

Uno de los equipos médicos enviados a Ucrania con financiacion de la Diputación de A Coruña

La ayuda humanitaria financiada por la Diputación de A Coruña ya está operativa en Ucrania. La institución provincial ha completado el envío del material médico adquirido a través de un convenio de colaboración con la Asociación Galega de Axuda a Ucraína (AGA Ucrania), destinado al Centro Regional de Sangre de las Fuerzas Armadas ucranianas en Odesa, una instalación clave para la atención sanitaria en el suroeste del país.

La aportación, dotada con 100.000 euros, ha permitido comprar y poner en funcionamiento equipamiento esencial para la recogida, conservación y distribución de sangre, en un momento en el que el sistema sanitario ucraniano continúa sometido a una fuerte presión por la guerra.

Entre el material suministrado figuran extractores automáticos de componentes sanguíneos, congeladores rápidos para plasma, mesas refrigeradas de distribución, frigoríficos técnicos, selladores móviles, congeladores biomédicos y contenedores de sangre con solución anticoagulante. Se trata de dispositivos fundamentales para garantizar el funcionamiento diario de un servicio imprescindible tanto en la atención a heridos en combate como en otras urgencias médicas.

La entidad benéfica colaboradora de AGA Ucrania sobre el terreno confirmó la recepción completa del equipamiento y destacó que estos recursos incrementan directamente las posibilidades de supervivencia de las personas heridas, además de reforzar la capacidad de respuesta sanitaria en primera línea.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, subrayó la importancia de esta ayuda: "Cada uno de estos equipos contribuye a salvar vidas en un contexto tan difícil como el que está sufriendo la población ucraniana". Formoso añadió que esta colaboración demuestra cómo "la solidaridad coruñesa ayuda a mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ucraniano".

Apoyo sostenido desde el inicio de la guerra

Esta actuación se enmarca en el compromiso que la Diputación mantiene con Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022. En los primeros meses del conflicto, la institución acogió a 32 personas refugiadas -principalmente mujeres y menores- en la residencia del IES Rosalía Mera.

Además, tras un encuentro en Madrid con el embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, la Diputación impulsó también el envío de ambulancias, que siguen prestando servicio en zonas especialmente castigadas por los bombardeos.

En los últimos meses, la institución provincial ha continuado trabajando con AGA Ucrania para estudiar nuevas líneas de cooperación humanitaria, entre ellas esta intervención ya ejecutada, que refuerza un servicio sanitario estratégico en plena guerra.