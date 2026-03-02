La CIG convoca esta noche asambleas para informar al transporte de viajeros por carretera de A Coruña

Cientos de trabajadores de transporte de A Coruña reclaman "un convenio digno" en una nueva protesta. CIG.

La CIG, tras el fin de la negociación sin acuerdo del nuevo convenio del sector de transporte de viajeros por carretera de A Coruña, ha convocado asambleas informativas para hoy, donde trasladará todos los detalles a sus afiliados y se decidirán los siguientes pasos a seguir.

Las convocatorias tendrán lugar a las 22:00 en A Coruña en la estación de buses y en Santiago de Compostela en el local de la CIG, y a las 12:00 en la estación de buses de Ferrol.

La central sindical nacionalista ya ha anunciado que valora impugnar el convenio de eficacia limitada suscrito por UGT, mientras que en estos encuentros se debatirá la idoneidad de nuevas medidas de presión, entre ellas una huelga general que se suspendió hace escasas semanas.