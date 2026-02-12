La CIG celebrará asambleas esta noche para decidir si continúa con la huelga de autobuses en A Coruña

La CIG ha informado de que celebrará en la noche de este jueves asambleas con los trabajadores del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña para decidir sobre la continuidad de la huelga en el transporte de viajeros en la provincia de A Coruña.

Según han informado fuentes de la central sindical, en estas asambleas se decidirá si se continúa con el paro indefinido o se pone fin a la huelga indefinida convocada desde principios de esta semana. Una vez consultados a los trabajadores, el sindicato informará del resultado.

Así lo ha trasladado la central sindical tras una reunión con la patronal y los sindicatos UGT y CCOO y con la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais que ha finalizado poco antes de las 21,00 horas.

Esto en un contexto de huelga indefinida convocada desde principios de esta semana por la CIG -- sindicato mayoritario en el sector -- ante el rechazo mayoritario de los trabajadores y trabajadoras al preacuerdo firmado por UGT y CCOO con la patronal, con defensa de las mismas de la existencia de mejoras laborales y salariales y con la postura de la central nacionalista de "avances mínimos".

Mientras, el sindicato UGT ha descartado seguir con la huelga. Iván Cancela, representante del sector de Transportes en el sindicato, ha explicado a Europa Press que en su caso plantearon a la patronal la opción de que aquellos trabajadores que así lo consideren firmen un "convenio de eficacia limitada".

"Decidimos ir por la vía de firmar un convenio de eficacia limitada", ha señalado sobre la propuesta planteada a la patronal, quien deberá valorar si la acepta.