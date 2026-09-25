Crisis demográfica: Galicia registra la menor tasa de nacimientos en el primer trimestre desde 1996

Galicia registró en el primer trimestre de 2026 la cifra más baja de nacimientos desde 1996 y la más alta de defunciones desde ese mismo año, según los datos provisionales que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE) y que ha recogido Europa Press.

La información disponible refleja que, entre enero y marzo, hubo 3.086 nacimientos (-2,22%) y casi el triple de muertes, con 9.185 (+0,32%). Los fallecimientos encadenan de esta forma tres trimestres con tasa interanual positiva, mientras que los matrimonios disminuyeron un 5,44%, tras cinco trimestres consecutivos de aumentos interanuales.

El descenso interanual del 2,22% en los nacimientos interrumpe una serie de tres trimestres consecutivos de crecimiento interanual. Esta evolución fue diferente según el sexo: los nacimientos de niños aumentaron un 2,27% y los de las niñas se redujeron un 7,18%.

El 78,32% de estos nacimientos se contabilizaron en las provincias occidentales (el 43,36% en A Coruña y el 34,96% en la de Pontevedra), mientras que el 12,7% fue en Lugo y el 8,98%, en Ourense. Respecto a 2025, los nacimientos crecieron en Lugo (+2,08%) y Pontevedra (+1,41%), mientras que disminuyeron en A Coruña (-4,29%) y Ourense (-10,65%).

Los datos según edad de la madre reflejan que el mayor número de nacimientos se registró en el grupo de edades de 30 a 39 años (en conjunto el 62,54% del total). El IGE destaca el número de nacimientos de madres de mayor edad, que en el caso de las de 40 a 44 años representó el 13,25% y en las de más de 45 años el 2,2%.

El aumento de los fallecimientos se debió al incremento entre mujeres, con 79 fallecimientos más, mientras que entre hombres se contabilizó una disminución de 50 defunciones. La evolución interanual del número de defunciones fue desigual por provincias: aumentó en Lugo (2,91%) y Pontevedra (3,29%) y bajó en A Coruña (1,71%) y en Ourense (2,79%).

Más de la mitad (el 56,06%) de las defunciones de residentes en Galicia fue de personas de 85 o más años. El segundo grupo de edades que concentra las muertes es el de 65 a 84 años, con el 34,57%. La mayor presencia femenina en las edades avanzadas provoca que, en el caso de personas de 85 o más años, más del 60% de las defunciones sean de mujeres, mientras que por debajo de los 85 predominan las de hombres.

Los matrimonios, por otro lado, han roto su tendencia y tras cinco trimestres consecutivos con tasas interanuales positivas, entre enero y marzo se registraron un 5,44% menos: 1.409 matrimonios en 2026 frente a 1.490 en 2025. Pese a ello, es la segunda cifra más alta en un primer trimestre desde el año 2000.

Por tipo de matrimonio, retrocedieron los matrimonios en los que los contrayentes eran personas de diferente sexo (102 menos) y aumentaron los celebrados entre personas del mismo sexo (21 más).