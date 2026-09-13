Un robo de cable provoca retrasos en los trenes entre Vigo y A Coruña

Un robo de cable ha provocado este domingo retrasos en los trenes que circulan por la línea de ancho convencional que conecta Vigo-Guixar con A Coruña. La incidencia se localizó en el tramo comprendido entre Catoira y Pontecesures, según informó Adif a través de sus canales oficiales.

El gestor de la infraestructura comunicó inicialmente que el robo estaba provocando afectaciones en la circulación ferroviaria, con demoras para los trenes que recorren esta conexión entre las principales ciudades de las Rías Baixas y el área coruñesa.

Minutos después, Adif informó de que la incidencia ya había sido solucionada y que la circulación ferroviaria "tiende a normalizarse". Los trabajos realizados permitieron recuperar progresivamente la operativa habitual en este tramo de la red convencional.

La conexión ferroviaria entre Vigo y A Coruña es una de las principales líneas de media distancia de Galicia y enlaza distintas localidades de las provincias de Pontevedra y A Coruña. La incidencia afectó, por tanto, a los servicios que circulaban por este recorrido durante la mañana.