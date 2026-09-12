La Xunta endurece el control en las oposiciones: detectará móviles y dispositivos durante los exámenes

La Xunta de Galicia pondrá en marcha nuevas medidas de control y vigilancia en los procesos selectivos de acceso al empleo público para evitar el uso de dispositivos electrónicos durante los exámenes. El sistema permitirá detectar teléfonos móviles y otros aparatos mediante equipos pasivos capaces de identificar radiofrecuencia, campos electromagnéticos, materiales ferromagnéticos y otras tecnologías similares.

Las nuevas medidas comenzarán a aplicarse ya el próximo fin de semana en los procesos selectivos que se celebrarán en el recinto de la Feira Internacional de Silleda. Los controles se realizarán de forma periódica durante las pruebas y también a la salida de los aseos interiores, con el objetivo de detectar la presencia de dispositivos que puedan utilizarse para consultar información o recibir ayuda durante el examen.

La Consellería de Facenda e Administración Pública asegura que estas comprobaciones se realizarán de manera no intrusiva y respetando "la dignidad, intimidad y demás derechos" de las personas aspirantes. La administración señala además que las actuaciones deberán ajustarse a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Llevar un móvil apagado también puede suponer la expulsión

Las instrucciones establecen una prohibición especialmente estricta respecto a los dispositivos electrónicos. No estará permitido acceder ni permanecer en las zonas de examen con teléfonos móviles, relojes de cualquier tipo, gafas con cámara, videocámaras, dispositivos digitales o de inteligencia artificial, auriculares, microauriculares, lentes inteligentes, cámaras, ordenadores portátiles o sistemas de geolocalización, entre otros aparatos.

También quedan prohibidos los dispositivos con conectividad inalámbrica, los sistemas de transmisión o recepción de datos y cualquier otro elemento que pueda servir como apoyo o consulta durante la realización de los ejercicios. La Xunta aclara que únicamente podrán utilizar dispositivos electrónicos aquellas personas que tengan autorizada previamente una adaptación de medios por razones clínicas.

Una de las principales novedades es que la mera posesión de un dispositivo prohibido dentro del espacio de examen será suficiente para provocar la expulsión, aunque el aparato esté apagado y no haya sido utilizado. La negativa reiterada a someterse a las comprobaciones previstas también podrá tener consecuencias, al igual que la detección o utilización de materiales prohibidos.

En estos casos, las medidas contempladas en las instrucciones pueden incluir la expulsión del examen y la anulación del ejercicio realizado.

La Xunta recomienda acudir solo con lápiz y goma

Ante estas nuevas condiciones, la Administración autonómica recomienda a los opositores acudir al examen únicamente con los objetos estrictamente necesarios. En concreto, señala el lápiz del número 2 y la goma de borrar como los materiales que podrán llevar los aspirantes, de acuerdo con las instrucciones de cada prueba.

Además, no habrá servicio de custodia o depósito para guardar objetos que estén prohibidos dentro de las aulas. Por ello, la Xunta aconseja dejar en casa cualquier elemento que pueda generar problemas durante los controles.

La lista de objetos que no podrán introducirse incluye también bolsos de mano, mochilas, gorros, pañuelos, pendientes o piercings magnéticos, paraguas, libros y soportes de almacenamiento de información, además de cualquier otro material que no haya sido autorizado expresamente por la organización.

Con estas medidas, la Xunta pretende reforzar la prevención y detección del fraude en las oposiciones y recuerda que la participación en los procesos selectivos implica conocer y aceptar las medidas de control previstas en las correspondientes convocatorias.