La Xunta abona a los ayuntamientos el primer incremento de la financiación del SAF

La Xunta de Galicia ha realizado a los Ayuntamientos el primer pago correspondiente al incremento de la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. El Gobierno gallego destinará hasta 2028 un total de 150 millones de euros adicionales para sufragar esta prestación de competencia municipal.

El acuerdo alcanzado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) contempla una actualización progresiva del importe que aporta la Xunta por cada hora de servicio. Así, durante este 2026 la financiación pasa de los 12 euros anteriores a 16 euros por hora, mientras que en 2027 llegará a los 17 euros y en 2028 alcanzará los 18 euros.

En Galicia, alrededor de 20.000 personas reciben atención en sus domicilios a través de este servicio. La medida pretende reforzar la financiación de una prestación gestionada por los ayuntamientos y vinculada especialmente a la atención de personas en situación de dependencia.

500 millones durante la legislatura

La Xunta prevé destinar un total de 500 millones de euros durante la actual legislatura a esta finalidad. De ellos, 150 millones corresponden al incremento extraordinario de financiación comprometido hasta 2028.

El Gobierno gallego también mantiene su reclamación al Ejecutivo central para que incremente su participación en la financiación del sistema de atención a la dependencia. La Xunta sostiene que el Estado debería asumir el 50% del coste de estas prestaciones, entre las que se incluye la ayuda en el hogar.

Según los datos facilitados por el Gobierno gallego, la aportación estatal se situó el pasado año en el 32%, frente al 34% de 2024. La Xunta calcula que esta reducción supuso para Galicia 250 millones de euros menos y cifra en más de 3.000 millones la cantidad que, según sus cálculos, el Estado adeuda a las personas dependientes de la comunidad.