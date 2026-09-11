La Xunta retiró más de 2.600 autorrescatadores respiratorios de brigadistas por "incidencias"

Dos brigadistas forestales trabajan para extinguir las llamas en un incendio en Baleira en 2023. Carlos Castro - EP

La Xunta devolvió 2.639 equipos de protección respiratoria de los 2.820 adquiridos a una empresa para los brigadistas después de detectar "incidencias" con estas unidades. Así lo ha confirmado el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, que ha señalado que los autorrescatadores ya se han repuesto.

La diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta recordó este viernes en la Comisión de Agricultura que en la campaña de 2025 el PSdeG ya denunció problemas con los autorrescatadores, con devoluciones y "carencias" en los equipos de protección individual (EPI), y denuncia que "se mantienen".

Manuel Francisco Gutiérrez replicó que las incidencias con estos autorrescatadores consistieron en que las bolsas herméticas aluminizadas se hinchaban, aunque el fabricante garantiza que eso no significaba que el autorrescatador estuviese "inoperativo".

El director xeral de Defensa do Monte, sin embargo, señaló que la Xunta optó por devolver todas las unidades que tenían este problema de forma "preventiva". Fueron los trabajadores del servicio de extinción los que comunicaron de forma individualizada esta cuestión.

"El fabricante comunicó que no perdía su característica de protección", aseguró en declaraciones a Europa Press Gutiérrez, que añadió: "Tenemos que fiarnos (...) Habrá que hacer caso del fabricante".

Los equipos se han repuesto por una versión mejorada que cuenta con una válvula que impide la entrada de impurezas y posibles escapes de oxígeno. El director xeral, además, concretó que no hay "ningún" trabajador de lucha contra el fuego que siga sin autorrescatador, puesto que "se repuso y se resolvieron las incidencias".

La diputada socialista también ha alertado de que los brigadistas deben comprar mochilas propias, que no están preparadas para el fuego, para portar los autorrescatadores (de 1,5 kilos de peso), botiquín, comida y cantimplora, ya que denuncia que no se les facilitan mochilas ignífugas por parte de la Xunta.

Carmen Rodríguez Dacosta, además, alertó de otras deficiencias como contar "con una sola camiseta ignífuga de las nuevas". Al respecto, el director xeral indica que se facilita a los trabajadores el material estipulado en los EPI del plan antiincendios (Pladiga).