Golpe a la "Banca de Dubái" con detenidos en Galicia y 20 millones de euros localizados

La Policía Nacional ha desarticulado un entramado internacional dedicado presuntamente al blanqueo de grandes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico y vinculado a la conocida como "Banca de Dubái". La operación se ha saldado con 21 detenidos en varios países, 14 de ellos en España y varios en Galicia, además de la localización de unos 20 millones de euros en activos.

La investigación, coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha permitido relacionar esta estructura financiera clandestina con numerosos transportes internacionales de cocaína.

En el dispositivo han participado agentes de la UDEF y la Udyco de la Policía Nacional junto con especialistas de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia, dentro de la Operational Task Force (OTF) TOKEN de Europol.

Además de las 21 detenciones, se han dictado 19 órdenes internacionales de arresto, siete de las cuales ya han sido ejecutadas. Los investigadores han constatado también la relación con la denominada "Banca de Dubái" de cuatro conocidos presuntos narcotraficantes.

Entre ellos se encuentra un español conocido como "El Tigre", que continúa en búsqueda y captura.

Detenciones en O Salnés

La investigación ha permitido acreditar, según la Policía Nacional, que organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional recurrían a la "subcontratación" de lancheros gallegos para encargarse de la recepción y el alijo de cargamentos de droga.

Entre las personas arrestadas a finales de julio en la comarca pontevedresa de O Salnés se encontraban Ramón Canto Nine, conocido como "Moncho Vilaboa", su hermano y otros familiares.

Los arrestos se produjeron en los municipios de Cambados y Vilanova de Arousa. Vilaboa fue el único que pasó a disposición judicial en la Audiencia Nacional y posteriormente quedó en libertad, al igual que el resto de detenidos en estos municipios.

Los agentes también registraron en Madrid el domicilio de una persona que presuntamente ejercía como contacto con "El Tigre" para realizar entregas de dinero.

Dentro de la operación han sido detenidos además dos de los considerados principales intermediarios financieros o brokers de la estructura: uno en Dubái y otro en Málaga. "El objetivo es que Dubái deje de ser la jaula de oro para estos narcotraficantes", han señalado los investigadores durante la presentación del operativo.

48 inmuebles y 121 cuentas bancarias

La dimensión económica de la investigación ha permitido localizar alrededor de 20 millones de euros en diferentes activos.

Los agentes han intervenido más de 39.000 euros en efectivo y se han bloqueado judicialmente vehículos de alta gama valorados en más de 1,6 millones de euros. También se han incautado relojes, joyas, bolsos de lujo y numerosos teléfonos móviles.

A ello se suma el bloqueo de 121 cuentas bancarias, que acumulaban unos 2,3 millones de euros, y de 48 inmuebles valorados en más de 14 millones de euros.

La Policía Nacional considera la actuación un importante golpe contra las estructuras de banca clandestina utilizadas por las organizaciones de narcotráfico para gestionar y mover sus beneficios.

El origen, un narcobuque frente a la costa de Lugo

El punto de partida de la investigación se remonta a febrero de 2021, cuando la Policía Nacional abordó frente a la costa de Lugo el narcobuque Nehir, sospechoso de transportar un importante cargamento de cocaína.

Los agentes localizaron inicialmente 1.835 kilos de droga y detuvieron a los nueve tripulantes. El barco fue posteriormente remolcado hasta el puerto de El Musel, en Gijón, donde terminó hundiéndose por una vía de agua provocada por su propio capitán.

Las pesquisas permitieron descubrir posteriormente que el buque ocultaba otros 1.650 kilos de droga. Según la investigación, miembros de la organización llegaron a introducirse en el barco ya hundido para recuperar esta segunda partida.

Los dos cargamentos habían sido embarcados en Sudamérica a finales de enero de 2021. El plan consistía en trasladar posteriormente la cocaína en alta mar a embarcaciones rápidas para introducirla en España. Para esta última parte de la operación, la organización contaba presuntamente con lancheros gallegos encargados de recuperar y desembarcar la droga.

La investigación permanece abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas actuaciones y detenciones, tanto en España como en otros países.