Rueda, sobre acoger menores migrantes de Ceuta: "No se puede normalizar, hay que controlar la frontera"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado reacio a acoger a menores migrantes que permanecen en Ceuta desde la entrada masiva ocurrida los días 30 y 31 de julio. Rueda, que ha viajado hasta Madrid para mostrarle su apoyo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, apuesta por un mayor control fronterizo.

"Galicia ha sido siempre solidaria, ha cumplido la ley. Lo que no podemos admitir, es que el Gobierno normalice esta situación y que en vez de controlar la frontera lo que haga es cada vez que tiene una avalancha la distribuya por toda España sin más. No se puede normalizar esto, lo que hay que hacer es controlar la frontera", ha aseverado Rueda.

El presidente de la Xunta ha asegurado que Galicia, "en ningún caso", aceptará un reparto "a la carta, injusto, sin planificación ni financiación". "Excluyendo a las comunidades autónomas que presionen al Gobierno para no entrar en esta distribución y que el Gobierno se deje presionar por intereses políticos... Todo eso no lo vamos a admitir", ha añadido el líder del PPdeG.

Rueda ha participado este lunes en Desayuno Informativo- Forum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, con otros presidentes autonómicos del PP y el líder del partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo. Todos ellos se han solidarizado con la situación en Ceuta, señalando que Juan Jesús Vivas "es el único" que está gestionando lo ocurrido.

"Marruecos está detrás del golpe y ha usado la invasión como instrumento para poner en jaque a un Estado de la UE", ha asegurado por su parte Vivas, que ha exigido al presidente del Ejecutivo central Pedro Sánchez, una fecha para el retorno "de todos los que entraron ilegalmente y siguen en la ciudad".

Críticas a la gestión del Gobierno

"Si algo merece el presidente Vivas es todo el apoyo y el reconocimiento, porque es el único que realmente está gestionando esta crisis, haciendo todo lo que puede", señaló por su parte Alfonso Rueda en declaraciones a medios, en las que ha señalado que la gestión del Gobierno "es un absoluto disparate, un desastre".

El presidente de la Xunta ha acusado al Ejecutivo central de, "ante su incapacidad", "atacar al único que está haciendo todo lo posible por afrontar esta crisis" en Ceuta.

"En política, los símbolos son muy importantes, por eso estoy aquí", continuó Rueda, que explicó que hace unos días "muchísimos miles de gallegos en diferentes ciudades apoyamos a Ceuta" en las concentraciones, que se saldaron sin apenas incidentes aunque con dos periodistas agredidos. "Es hora de decir que en Galicia toda la gente de bien está con él", añadió el mandatario autonómico.