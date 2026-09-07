Mueren 17 personas en las carreteras gallegas este verano, cuatro menos que en 2025

Un total de 17 personas han perdido la vida en las carreteras gallegas durante los meses de julio y agosto de 2026, cuatro menos que en el mismo periodo del año pasado. Galicia se sitúa así entre las comunidades autónomas que han conseguido reducir de forma más notable la mortalidad en carretera durante este verano.

El dato supone un descenso del 19% respecto a las 21 víctimas mortales registradas en Galicia durante el verano de 2025. La evolución contrasta con la del conjunto de España, donde 240 personas fallecieron en accidentes de tráfico durante julio y agosto, doce más que el año pasado, lo que supone un incremento del 4%.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó este lunes el balance provisional de la siniestralidad vial del verano junto al director general de Tráfico, Pere Navarro, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, según recoge Europa Press.

Galicia, entre las comunidades donde más bajan las muertes

La evolución de Galicia destaca especialmente dentro del balance territorial. La comunidad pasó de 21 a 17 fallecidos, lo que supone cuatro víctimas mortales menos. Es uno de los descensos más importantes registrados este verano en España. Solo Andalucía, que pasó de 48 a 38 fallecidos, y Cataluña, que bajó de 28 a 19, presentan reducciones superiores en términos absolutos.

En el extremo contrario se encuentra la Comunidad Valenciana, donde las víctimas mortales aumentaron de 13 a 25, seguida de Murcia, que pasó de cuatro a doce, y Madrid, de doce a 17.

El descenso gallego también adquiere relevancia en un contexto de mayor movilidad por carretera. En toda España se contabilizaron más de 102 millones de desplazamientos de largo recorrido durante julio y agosto, un 1,5% más que el verano anterior.

Menos motoristas fallecidos, también con Galicia entre las comunidades que mejoran

Uno de los datos destacados por el Ministerio del Interior es el descenso de la mortalidad entre los motoristas. Durante este verano fallecieron 54 motoristas en las carreteras españolas, 18 menos que en 2025.

Se trata, según Marlaska, de la primera vez desde 2014 en que la media diaria de motoristas fallecidos durante el verano se sitúa por debajo de una víctima.

El descenso se concentra especialmente en Galicia, Andalucía, Madrid y Cataluña, aunque el ministro ha advertido de que los motoristas continúan siendo uno de los colectivos más vulnerables en carretera.

En el conjunto de España, los usuarios vulnerables, que son los motoristas, ciclistas y peatones, sumaron 92 víctimas mortales, doce menos que el verano pasado. Representan el 38% de todas las personas fallecidas.

Las salidas de vía siguen siendo el accidente más mortal

Las salidas de vía continúan siendo el tipo de accidente que más víctimas mortales provoca en las carreteras españolas. Durante julio y agosto se contabilizaron 88 fallecidos por este motivo, 14 menos que en 2025.

Las salidas de vía representan el 37% de todas las muertes registradas durante el verano. Por detrás aparecen las colisiones frontales, que provocaron 54 fallecidos, uno más que el año anterior.

En cuanto a los peatones, 26 personas murieron atropelladas durante estos dos meses, tres más que en 2025. Especialmente preocupante es la siniestralidad nocturna: 13 de los 17 peatones fallecidos durante la noche o el crepúsculo no llevaban elementos reflectantes.

También aumentaron las víctimas mortales entre los ciclistas, con doce fallecidos frente a los nueve del verano anterior.

17 personas menos fallecidas en las carreteras españolas hasta agosto

El balance acumulado del año presenta, sin embargo, una evolución algo más favorable. Hasta el 31 de agosto, 734 personas habían fallecido en siniestros de tráfico en España, frente a las 750 registradas en la misma fecha de 2025. Son 16 víctimas mortales menos, un descenso del 2%.

El verano ha tenido además un comportamiento muy diferente entre julio y agosto. Julio terminó con 110 fallecidos, uno de los registros más bajos desde que existen estadísticas, mientras que agosto experimentó un fuerte repunte, con 130 víctimas mortales, convirtiéndose en el agosto con más fallecidos de la última década.

Marlaska resumió la evolución de los dos meses con una frase contundente: "Este ha sido un mal verano", con una media de cuatro personas fallecidas cada día en las carreteras españolas.

Interior quiere rebajar el límite de alcohol

Durante la presentación del balance, el ministro también anunció que el Gobierno impulsará durante este periodo de sesiones una proposición de ley para rebajar a 0,2 gramos por litro la tasa máxima de alcohol permitida al volante. Marlaska defendió la medida como una actuación destinada a reducir la siniestralidad y recordó que el alcohol continúa siendo uno de los principales factores de riesgo.

Además, señaló que una de cada cinco personas fallecidas en accidentes de tráfico viajaba sin cinturón de seguridad. En concreto, 25 víctimas mortales que viajaban en turismos o furgonetas no utilizaban este sistema de seguridad.

Los incendios y el eclipse también condicionaron el tráfico

El balance del Ministerio del Interior también recoge el impacto que tuvieron durante el verano los incendios forestales sobre la circulación. En total, las llamas obligaron a cortar 2.640 kilómetros de carreteras españolas, correspondientes a 227 vías.

El día 27 de julio se alcanzó el máximo, con 850 kilómetros de carreteras afectados por cortes.

El otro gran dispositivo especial del verano estuvo relacionado con el eclipse solar del 12 de agosto, que provocó importantes movimientos de vehículos hacia las zonas desde las que podía observarse el fenómeno.

La Dirección General de Tráfico monitorizó durante esa jornada 2,3 millones de desplazamientos. El momento de mayor intensidad llegó después del eclipse, entre las 21:00 horas y la medianoche, cuando el tráfico aumentó un 25,7% respecto a un día de referencia.