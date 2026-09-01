El plazo para solicitar el Bono Concilia de Galicia abre el 9 de septiembre: ayudas de hasta 500 euros

El plazo para solicitar el Bono Concilia Familia abre el próximo 9 de septiembre a las 09:00 horas. Las personas interesadas en solicitar las ayudas de 500 y 200 euros para contratar a una persona empleada del hogar para cuidar al menor o para pagar los campamentos podrán pedir las subvenciones hasta el 9 de octubre.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy miércoles las bases de las ayudas, indicando la documentación complementaria que se debe adjuntar. El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, ya había anunciado tras el Consello da Xunta del pasado 3 de agosto que las bases serían públicas en septiembre.

El Gobierno gallego destina más de 2,6 millones de euros a esta nueva edición del Bono Concilia Familia, que funciona en concurrencia no competitiva, por lo que estará abierto hasta que se agoten los fondos.

La aportación está destinada a las unidades familiares con hijos de entre tres y 13 años en las que trabajen ambos progenitores o en el caso de monoparentales.

El Ejecutivo autonómico concederá hasta 500 euros para aquellas unidades familiares que tengan que contratar servicios de atención a domicilio y hasta 200 euros por niño en los casos en que asistan a recursos de conciliación o campamentos, excluidos los financiados por administraciones públicas.

Las subvenciones, en todo caso, se aplican a periodos no lectivos. Así, esta orden de ayudas cubre las vacaciones escolares de 2026: del 1 al 7 de enero; los días 16, 17 y 18 de febrero; del 30 de marzo al 6 de abril; así como del 20 de junio al 8 de septiembre.

Solicitudes por medios electrónicos

Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario en la sede electrónica de la Xunta (https://sede.xunta.gal). La Xunta concreta que se deberá realizar una única solicitud por niño (salvo en caso de custodia compartida) y por un único tipo de gasto. Si se presenta más de una solicitud, se atenderá a la primera realizada.

La Consellería de Política Social excluye de las ayudas del programa los campamentos organizados directa o indirectamente por las administraciones públicas. "Dichos campamentos están financiados total o parcialmente por presupuestos de las diferentes administraciones públicas, lo que hace que en algunos casos sean gratuitos y en otros cuenten con precios muy reducidos para las familias", concreta.