Galicia reclama más fondos para Ceuta y exige al Gobierno una política migratoria consensuada

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, participó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde Galicia votó a favor de asignar 25 millones de euros a Ceuta para hacer frente a la situación de inmigración ilegal. Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ha trasladado este jueves su solidaridad con Ceuta ante la situación migratoria que atraviesa la ciudad autónoma y ha reclamado al Gobierno central más recursos y una política coordinada con las comunidades autónomas.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, participó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde Galicia votó a favor de asignar 25 millones de euros a Ceuta para hacer frente a la situación.

García considera, sin embargo, que esta cantidad resulta insuficiente y defendió que el Ejecutivo estatal debe proporcionar todos los recursos necesarios. La conselleira cargó además contra la gestión del Gobierno central, al que acusó de llegar "tarde y mal a esta crisis" y atribuyó la situación a su "incompetencia" en el control de las fronteras.

La representante de la Xunta señaló asimismo que la Ley de Extranjería contempla como primera opción el regreso de los menores con sus familias de origen y, cuando esto no sea posible, su retorno al sistema de protección de Marruecos. En este sentido, criticó que, según sostiene el Gobierno gallego, el Ejecutivo central "no moviera ni un papel" ante la solicitud de Marruecos para el retorno de sus menores.

Consenso en el reparto de menores

García reivindicó la solidaridad mostrada por Galicia, pero defendió que un eventual reparto de menores entre las comunidades autónomas debe ser consensuado y contar con financiación suficiente.

La conselleira recordó que, según los datos aportados por la Xunta, los fondos estatales destinados a Galicia para esta materia se redujeron un 82% durante el último año, al pasar de 4,2 millones de euros a 750.000 euros.

El Gobierno gallego insiste así en que cualquier respuesta a la situación de Ceuta debe acompañarse de recursos económicos suficientes y acordarse previamente con las comunidades que asumirían la atención de los menores.