Meteorólogos avisan del regreso de las lluvias a Galicia con un desplome térmico de hasta 10 ºC en el interior

La llegada de un frente cambiará por completo el tiempo en Galicia Archivo

Estos últimos días hemos vivido jornadas de calor intenso y sin precipitaciones a la vista, pero esta situación está a punto de cambiar con la llegada de un frente.

Si pensábamos que íbamos a seguir librándonos de las precipitaciones durante la recta final de agosto, los meteorólogos tienen otras previsiones para los próximos días.

La lluvia regresa a Galicia

La llegada de un frente cambiará por completo el tiempo en Galicia, que pasará de la última alerta roja por calor en Ourense a un escenario marcado por las nubes y las lluvias.

Aunque las precipitaciones no serán especialmente intensas, sí pondrán fin a varias jornadas de tiempo estable. Así, la recta final del principal mes de vacaciones estará pasada por agua, tal y como ha confirmado el portal meteorológico Eltiempo.es.

"El jueves, además de la vaguada también tendremos un frente entrado por Galicia y que recorrerá el tercio norte peninsular", explica Marta Almarcha.

El viernes será un día de transición, mientras que entre el sábado y el próximo lunes, la inestabilidad aumentará significativamente. "Según la última actualización, el sábado se producirán chaparrones y tormentas en Galicia".

En lo que a acumulados de precipitación se refiere, hasta el domingo podrían alcanzar los 28 milímetros en el norte de Galicia, mientras que en el interior de la comunidad se situarán en torno a los 4 mm.

Por el momento, no hay avisos activos ni por parte de la Aemet ni de MeteoGalicia.

Caída brusca de las temperaturas

Eso sí, Meteored advierte de un descenso significativo de las temperaturas durante las próximas horas. "Estamos a las puertas de un cambio importante de tiempo que traerá temperaturas más propias de la época, e incluso quedarán por debajo de la media en varias comunidades", avisa Samuel Biener.

La entrada de una masa de aire más fresca dejará un descenso casi generalizado en la Península. En el interior de Galicia las temperaturas diurnas bajarán entre 8 y 10 ºC, mientras que en A Coruña las máximas apenas pasarán de los 20-23 ºC.

"Si se mantienen las previsiones, a partir del viernes se descolgará una importante vaguada en las inmediaciones del oeste peninsular, lo que mantendrá las temperaturas bastante contenidas, especialmente en la vertiente atlántica y zonas del tercio septentrional".