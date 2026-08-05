El guardia civil que asesinó a su expareja en Llanes (Asturias) era de origen gallego
Un agente ha resultado herido grave por arma de fuego al intervenir en auxilio de la víctima
Te puede interesar: Detenido un conductor tras un atropello mortal con fuga en Ames (A Coruña)
El guardia civil que ha matado este miércoles en la localidad asturiana de Llanes a su expareja, también agente de este cuerpo, era de origen gallego, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.
Tal y como han informado fuentes del Instituto Armado, el hombre, un componente del Cuerpo destinado en la Comandancia de Zamora y expareja de la víctima, ha disparado poco antes de las 13:30 horas contra la agente en las dependencias de Llanes, causándole la muerte. La víctima se encontraba incluida en el sistema VdG.
En el mismo incidente, otro agente ha resultado herido grave por arma de fuego al intervenir en auxilio de la víctima. Durante su huida, el autor ha abierto fuego contra otros efectivos presentes en las dependencias, quienes han repelido la agresión con sus armas reglamentarias.
Como resultado de la intervención policial, el agresor quedó herido grave y ha fallecido posteriormente cuando recibía asistencia sanitaria en la ambulancia.