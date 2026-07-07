La presidenta del Supremo en Galicia, sobre las críticas a jueces: "Debilita la utilidad de las instituciones"

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha lamentado las críticas a la labor judicial y ha advertido que las mismas "debilitan la utilidad de las instituciones".

En la apertura de la Escuela de Verano del Poder Judicial, ha insistido en que "son los jueces independientes los que hacen que el Estado de Derecho sea una realidad". Por ello, ha apelado a "evitar caer en críticas que minen la independencia del Poder Judicial", al tiempo que ha pedido "respeto" a la labor judicial.

Mientras, ha reivindicado la necesaria "formación continua" adaptada a "las nuevas realidades" por parte de magistrados y jueces. "Es esencial para una justicia de calidad", ha expuesto para apelar, por otra parte, al "uso responsable" de herramientas como la Inteligencia Artificial ante los riesgos que supone, ha dicho, en el ámbito ético.

"Es útil al servicio de los jueces pero nunca podrá sustituir el trabajo del juez independiente", ha recalcado para insistir en la importancia de su papel y también de una labor "alejada del ruido político". "Un servicio a los ciudadanos basado en la defensa de los valores constitucionales", ha apostillado.

CURSO SOBRE IA Ha sido con motivo de la inauguración de la XXVIII Escuela de Verano del Poder Judicial, que se celebra en el Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña) en virtud de un convenio renovado en esta jornada entre esta institución, la Xunta y la Diputación coruñesa.

En esta ocasión, el curso se centrará en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la Administración de Justicia. Así se abordarán cuestiones como el marco regulatorio europeo y español de la IA, los principios de transparencia y supervisión humana o la evaluación crítica de los riesgos derivados del uso de herramientas automatizadas en la actividad judicial.

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha destacado el papel de la IA en la modernización de la Justicia y ha explicado que Galicia ya tiene en marcha el nuevo Plan Senda 2028 para avanzar en la transformación digital del sistema judicial. Por su parte, el diputado provincial de Economía y Hacienda, José Ramón Rioboo, ha resaltado la importancia de iniciativas como esta.