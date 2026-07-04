La Hermandad Gallega de Venezuela confirma dos gallegos fallecidos en el doble terremoto

Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto. Leonardo Fernández Viloria Reuters La Guaira (Venezuela)

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este sábado que el número de españoles fallecidos en Venezuela tras el doble terremoto que se produjo hace más de una semana ha ascendido a 34. Desde la Hermandad Gallega de Venezuela, su presidente, Jesús Alberto Bello, confirma que dos de los fallecidos son gallegos.

Desde el día siguiente al doble seísmo que sacudió Venezuela, este centro gallego ubicado en Caracas está actuando como centro de acopio.

Aquí están recibiendo enseres que aportan los socios, empresas amigas o familiares y amigos. Desde ahí, explica Bello, "lo estamos distribuyendo directamente a las personas que lo necesitan".

El número de españoles en paradero desconocido es de 140 y 11 han sido ya localizados.

Por ahora, no han llegado donaciones desde España.

Bello confirma que sí están en contacto con administraciones gallegas y españolas y que les han contactado "venezolanos que nos conocen y nos quieren enviar más cosas". Por el momento, las diligencias para que esta ayuda llegue al país están todavía gestionándose.

Además, el presidente del centro gallego recuerda que todo el material que llega al puerto de La Guaira y no proviene de una institución es probable que no llegue a sus destinatarios.

Actividades para los niños sin hogar

De manera paralela, para animar a las niñas y niños que se han quedado sin casa y que desde el doble terremoto están durmiendo en el Parque del Este, han organizado actividades.

"Los jóvenes de la Hermandad van a distraer y a ayudar a los niños desamparados que no tienen dónde quedarse a hacer actividades y a colorear con ellos para que se distraigan", explica.

Albares: "Vamos a estar al lado del pueblo de Venezuela tanto tiempo como sea necesario"

Desde el Gobierno español, como informa Europa Press, el ministro Albares ha confirmado que los servicios de cooperación españoles estarán "al lado del pueblo hermano de Venezuela".

En un acto en la localidad lucense de A Fonsagrada, el ministro ha recordado que "el sufrimiento del pueblo" de Venezuela "también golpea evidentemente a los españoles", y ha trasladado sus condolencias "a los familiares y amigos de esos 34 españoles ya fallecidos", así como a los que todavía buscan a sus seres queridos.

"Ahí está la solidaridad de España, de la Agencia Española de Cooperación, nuestros rescatistas y del hospital de campaña de la Agencia de Cooperación desplegado" en la zona, ha dicho el ministro, que ha comprometido que los efectivos españoles van a "estar al lado del pueblo hermano de Venezuela tanto tiempo como sea necesario, mientras haya la esperanza de rescatar a una sola persona con vida".