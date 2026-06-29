Director xeral de Defensa do Monte: "El gran éxito sería no tener grandes incendios y que el 70% no supere la hectárea"

Galicia entra en julio, el periodo de mayor riesgo de incendios forestales, con un dispositivo reforzado y varias novedades tecnológicas para mejorar la detección temprana y la capacidad de respuesta. El Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) incorpora este año una aplicación móvil para que la ciudadanía pueda comunicar conatos, un incremento del 30% en las cámaras de vigilancia con inteligencia artificial, nuevos drones y un refuerzo de brigadas, medios aéreos y maquinaria pesada, especialmente en la provincia de Ourense.

En esta entrevista, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, analiza cómo afronta la Xunta la campaña de verano, qué papel juega la prevención, cómo se prepara Galicia ante incendios cada vez más extremos por el cambio climático y cuáles son objetivos de la Administración para los próximos meses.

Julio marca el inicio del periodo de mayor riesgo de incendios. ¿Cómo afronta Galicia esta campaña? ¿Qué diferencias hay respecto al verano del año pasado en cuanto a medios, planificación y nivel de preparación?

Galicia ha tomado una serie de iniciativas, evaluando las circunstancias del año pasado, y el Pladiga presenta unas novedades bastante importantes. En el tema de la vigilancia y la detección, se está planteando una nueva aplicación denominada ALume que está puesta a disposición de la ciudadanía mediante iOS y Android. A través de esta app nos pueden llegar avisos de conatos lo más rápido posible. El usuario puede localizar el punto de inicio del conato y enviarnos la ubicación anónimamente, además de fotografías, audios y comentarios. Por otro lado, hemos aumentado un 30% el número de cámaras de nuestro sistema de vigilancia y hemos introducido la inteligencia artificial en el funcionamiento del mismo, lo que nos permite mejorar todo el sistema de detección temprana. Además, tenemos un convenio con Abanca para el empleo de tres drones que también sirven para la vigilancia y la disuasión.

Hay un aumento del presupuesto de prevención de incendios hasta los 25 millones para las fajas secundarias Manuel Francisco Gutiérrez, director xeral de Defensa do Monte

Cada año se insiste en la prevención, pero siguen produciéndose grandes incendios. ¿Cuál considera que es el principal punto débil del sistema gallego de prevención?

La prevención, dentro de la estructura de la propia ley, está basada en tres niveles. Uno es la red primaria, que está formada por líneas eléctricas, autopistas y carreteras, donde la responsabilidad no es de la Administración, sino de los operadores de estas infraestructuras. El otro nivel es la red secundaria, muy importante a la hora de proteger viviendas y polígonos industriales, que deben tener anillos de protección de 50 metros alrededor, y cuya responsabilidad es compartida, pues es el propietario quien debe tener limpia la parcela y el concello el que debe comunicárselo en caso de que no lo esté. Hay un aumento del presupuesto de prevención de incendios hasta los 25 millones para las fajas secundarias. En las parroquias prioritarias, la Xunta tiene un sistema de colaboración para poder realizar un contrato con los propietarios. Este es un sistema pionero en toda España, mediante el cual la propia Administración asume los trabajos de limpieza. Y por último tenemos la red terciaria, que son los propietarios y las comunidades de montes que deben encargarse de la limpieza de las pistas y demás infraestructuras forestales. Además de todo eso, a través de líneas de subvención o de empresas forestales, la Administración tiene un plan de prevención en aquellas áreas de monte donde creemos que hay que actuar mediante desbroces u otro tipo de mantenimiento.

El cambio climático está alargando las temporadas de riesgo y favoreciendo incendios más extremos. ¿Cree que los dispositivos actuales están preparados para un escenario cada vez más exigente?

Tras analizar la situación del año pasado, concretamente en la provincia de Ourense, decidimos hacer un refuerzo del dispositivo con 42 brigadas de cuatro componentes, y un refuerzo de dos brigadas de mancomunidades ourensanas. Además, tenemos actualmente 20 medios aéreos y se incorporarán al dispositivo dos aviones de carga en tierra, un avión de coordinación y observación y un helicóptero pesado. Así mismo, para enfrentar estos incendios de gran complejidad se confirma el desarrollo de la unidad de directores de extinción, aumentando a 15 el número de plazas. Por otro lado, la Xunta va a contratar 16 nuevas palas bulldozer (maquinaria pesada) que de ser necesario actuarían reforzando los 18 bulldozer que ya están operativos.

Es verdad que determinadas especies plantean mayor dificultad, pero eso no significa que el eucalipto sea un favorecedor de situaciones críticas Manuel Francisco Gutiérrez, director xeral de Defensa do Monte

Comarcas como A Mariña lucense y buena parte de la costa norte gallega, donde el eucalipto ocupa la mayoría de la superficie forestal, están empezando a sufrir episodios de calor extremo y sequía frecuentes. Ante este nuevo escenario, ¿la Xunta se plantea algún cambio en el modelo forestal de estas zonas?

Sí que estamos detectando cambios climáticos, aunque no tienen nada que ver con el uso del suelo o la plantación. Es verdad que determinadas especies plantean mayor dificultad, pero eso no significa que el eucalipto sea un favorecedor de situaciones críticas. De hecho, según los informes de los que disponemos, el año pasado la especie de eucalipto prácticamente no ardió. Como es lógico, el monte tiene que contar con un plan de ordenación y con medidas preventivas a lo largo de todo el año.

Una parte importante de los incendios tiene origen humano. ¿Qué tipo de conductas provocan más fuegos?

Efectivamente, la mayoría de incendios tienen un origen humano. Algunos son por accidentes y negligencias, por lo que en verano están prohibidas tanto las quemas agrícolas como forestales. También aconsejamos que se haga un mantenimiento de toda la maquinaria agrícola y forestal con el objetivo de que los motores estén en buen estado y que no se generen chispas. Por otro lado, tenemos la causa intencionada, que desgraciadamente sigue presente, aunque cada vez menos, porque el número de incendios se ha ido reduciendo en los últimos 30 años.

Si al terminar el verano pudiera valorar la campaña como un éxito, ¿qué tendría que haber ocurrido? ¿Cuál es el objetivo realista que se marca la Xunta para esta temporada de alto riesgo?

En el propio Pladiga se plantean esos objetivos, que son continuar disminuyendo el número de incendios y que prácticamente el 70% se queden en menos de una hectárea. Ese sería el gran éxito de la campaña, no tener grandes incendios y detectar los conatos lo más rápido posible con ayuda de la ciudadanía.