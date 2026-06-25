La Xunta desactiva todas las alertas por calor en Galicia tras la mejora de las temperaturas

La Xunta de Galicia ha dado por concluido el episodio de calor que afectó a distintas zonas de la comunidad durante los últimos días. Desde este jueves, 25 de junio, no permanece activa ninguna alerta relacionada con las altas temperaturas en el territorio gallego, una vez constatada la evolución favorable de las condiciones meteorológicas.

La decisión se enmarca en el plan autonómico diseñado para minimizar los efectos que el calor extremo puede tener sobre la salud de la población. Los datos analizados por los organismos meteorológicos y sanitarios reflejan que ya no se alcanzan los umbrales necesarios para mantener activados los avisos preventivos.

Para determinar el nivel de riesgo, la Administración autonómica utiliza la información procedente de distintos sistemas de seguimiento. Por un lado, se evalúan las temperaturas máximas y mínimas registradas y previstas, mientras que también se estudia si se superan los valores considerados críticos para que pueda producirse un episodio de calor significativo.

Además, los servicios de salud incorporan análisis específicos que relacionan la evolución de las temperaturas con su posible impacto en la población, tomando como referencia series históricas de datos recopiladas durante las dos últimas décadas. Este trabajo permite anticipar posibles riesgos y activar medidas preventivas cuando las condiciones así lo requieren.

La Xunta recuerda que los mapas de seguimiento y las recomendaciones dirigidas a la ciudadanía pueden presentar diferencias en función de la metodología empleada por cada sistema de evaluación. Cada herramienta utiliza parámetros propios para medir el riesgo asociado a las altas temperaturas, por lo que los niveles de alerta pueden no coincidir en todos los casos.