El presidente de la Hermandad Gallega de Venezuela, tras el terremoto: "Fueron segundos pero se hizo eterno"

Jesús Alberto Bello, presidente de la Hermandad Gallega de Venezuela, y una imagen de cómo ha quedado el edificio de la sede del Consulado General de España en Caracas tras los terremotos. Cedidas

El doble terremoto que ha sacudido Venezuela en la madrugada de este jueves ha dejado, por el momento, 188 muertos y 1.520 heridos. El movimiento sísmico, que afectó sobre todo a Caracas, duró tan solo unos segundos pero para quienes lo vivieron "se hizo eterno". Así lo explica al teléfono Jesús Alberto Bello, presidente de la Hermandad Gallega de Venezuela en la capital del país.

Hijo de coruñeses, este venezolano cuenta que "fue algo sumamente difícil y desagradable. A pesar de que dicen que duró 40 o 50 segundos, a uno se le hace eterno. Todo cayó al piso fuertemente, pero gracias a Dios el edificio no tiene ninguna falla estructural muy fuerte o evidente".

Afortunadamente, ni él ni su familia o personas cercanas han resultado heridas, así que solamente han tenido que sobrellevar el susto "de salir de los pisos altos durante la secuencia de dos terremotos que hubo".

Por seguridad, todos ellos, como miles de venezolanos, han pasado la noche "durmiendo en la calle y en los coches, esperando a que pasen las réplicas".

Ahora, "seguimos pasando el día aquí, tratando, desde mi puesto, de ir coordinando todo y esperando a que las embajadas, consejería y consulado podamos echar una mano a reubicar a las personas".

Bello vive muy cerca de la sede de la Hermandad Gallega que preside y que por el momento ha estado cerrada al público mientras han revisado posibles daños estructurales.

Tras la inspección, han constatado que los daños se centran en cuestiones estéticas, así que trabajan ya para poner el centro a disposición de quien lo necesite. Entre otros, aquí se encuentra la Oficina de Bienestar o servicios médicos.

"Lo más urgente es tratar de ver cuántos gallegos han sido afectados", indica su presidente.

Algo antes de las 19:00 horas, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Jesús Manuel Albares, informaba de que hay al menos 68 españoles a los que no se ha conseguido localizar. Desde la delegación del Gobierno en Galicia detallan que todavía no disponen de los datos territorializados por comunidades.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado esta tarde que por el momento no hay víctimas mortales gallegas.

Bello continúa explicando que "todavía es muy temprano. Esto se va a saber a medida que llegue más ayuda y empecemos a ubicar a la gente y saquen a los sobrevivientes de la parte donde están con los escombros. Ha sido un trabajo de hormiguita y hasta ahora no tenemos información real de cuánta gente ha estado o desalojada o sin casa o lo peor, que estuviera muerta o herida".

"Ha sido algo dantesco"

A Richard Barreiro, cónsul honorario en Puerto La Cruz, el doble terremoto le pilló a kilómetros de Venezuela, durante una visita a A Coruña. Natural de la ciudad herculina, lleva residiendo en Venezuela los últimos 25 años.

Pese a estar en Galicia, este jueves ha estado en contacto constante con las personas que sí se han visto afectadas por el doble terremoto.

"He estado con permanente comunicación con Venezuela desde ayer en la noche y la verdad es que ha sido dantesco lo que ha pasado", cuenta horas después del desastre.

Richard Barreiro y Olmedo, cónsul honorario en Puerto La Cruz. Cedida

También Barreiro indica que no tienen constancia de personas de origen gallego que se hayan visto afectadas personalmente, "pero es muy pronto para decirlo porque no ha llegado toda la ayuda que tiene que llegar a ninguno de los sitios".

Sí le consta que el Hotel La Gabarra, propietario de un hijo de coruñés y ubicado en La Guaira junto a la playa, ha quedado completamente derruido.

Coordinación de la ayuda

Por el momento, la Hermandad Gallega ha puesto sus redes sociales a disposición de quien necesite localizar a cualquier persona cercana.

"Nosotros haremos las gestiones y trataremos de, junto a los organismos nacionales y la embajada, ser ese puente humanitario para poder ayudar y sumar un granito de arena a todo ese desastre", apunta Jesús Alberto Bello.

Una vez la Hermandad Gallega de Venezuela pueda abrir, así como otras agrupaciones gallegas del país, este se convertirá en un centro de acopio. El presidente de la institución ubicada en Caracas indica que "estamos esperando a que nos lo soliciten" por parte de las administraciones correspondientes.

En esto tienen experiencia previa.

"Ya pasó en otras ocasiones. Cuando fue el deslave de La Guaira o el de aquí, en Caracas. Fuimos centro de acopio tanto de inventario como de personas. Estamos coordinados con la embajada y con el consulado para estar presto a cuando ellos nos lo soliciten", comenta.

Barreiro añade por su parte que Álvaro Albacete, embajador de España en Venezuela, ha enviado ya una solicitud para que los consulados y los viceconsulados honorarios actúen también como centros de acopio en coordinación con las autoridades locales para que "la ayuda llegue realmente a donde tiene que llegar".

Algunos de los enseres más necesarios en este momento son colchonetas, sacos de dormir, agua, alimentos no perecederos o medicamentos.

En lo relativo a Galicia, Bello explica que están en contacto con la Xunta para poder atender a los gallegos afectados y actuar como enlace. Además, el Ministerio de Defensa ha enviado ya a 57 militares de la UME, dos ingenieros y 8 equipos caninos que vuelan esta misma noche a Venezuela.

También será importante la colaboración de la sociedad civil, aunque indica que, por ahora, no hay un canal oficial de donativos.

"No hay nada oficial, hay personas que están haciendo esto de manera voluntaria. Nosotros estamos tratando de verificarlo todo. El problema de todas estas ayudas, igual que cuando recibimos material, es que tenemos que estar siempre coordinados a quien se lo vamos a entregar y eso es lo que estamos haciendo ahorita para que ese recurso no se pierda", señala Bello.



