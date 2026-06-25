El Congreso aprueba transferir la AP-9 a Galicia pero rechaza las enmiendas del PP

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la transferencia de la AP-9 a Galicia con los votos en contra del PP y Vox. El PSOE, Sumar y el resto de los socios parlamentarios, por otro lado, han rechazado las enmiendas planteadas por el Partido Popular, que pedía recuperar el "espíritu" de la norma aprobada en el Parlamento de Galicia.

El origen de la ley surgió en la Cámara gallega, aunque se desbloqueó hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar para incluir no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia. El nuevo texto dio pie a una proposición de ley orgánica y tanto el PP nacional como la Xunta de Galicia presidida por Alfonso Rueda han expresado ya su rechazo frontal a esta nueva ley.

Precisamente para mostrar este malestar, la Xunta envió esta semana una carta al Ministerio de Transportes para exigirle al ministro Óscar Puente el regreso a "la propuesta inicial" de transferencia, la que había sido aprobada en el Parlamento de Galicia. La misiva recoge 12 puntos fundamentales para el Gobierno autonómico en esta materia.

Con todo esto, el PP ha intentado recuperar la "propuesta inicial" de transferencia de la AP-9 a Galicia a través de unas enmiendas que se han votado y debatido este jueves en el pleno del Congreso. Todas ellas han sido rechazadas por la mayoría que conforman el PSOE, Sumar y el resto de los socios parlamentarios del Congreso.

El diputado del PP Pedro Puy ya ha adelantado que los populares utilizarán su mayoría absoluta en el Senado para recuperar "el espíritu" y la "letra del texto original" de esta ley de la AP-9 durante su tramitación en la Cámara Alta. El último paso, en todo caso, es la negociación bilateral entre Xunta y Ejecutivo central.

La Xunta no quiere una "carga"

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha insistido este jueves en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press que "por supuesto" que la Xunta quiere la transferencia de la AP-9, pero no asumiendo "una carga hipotecaria de 4.000 millones".

"Tanto el BNG como el Partido Socialista dieran un paso atrás en un asunto tan importante para Galicia como es la transferencia de la AP-9", aseguró Allegue, que añadió: "Porque lo que hoy se debate no tiene nada que ver con lo que pedimos los gallegos y fue aprobado por unanimidad en el Parlamento".

Así, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha señalado que la propuesta aprobada este jueves es una carga económica para los gallegos, con 4.000 millones de euros que debería asumir el Gobierno central. Allegue espera, a este respecto, "que se recapacite" y recordó que la semana pasada la Xunta remitió una carta en la que exigía al ministro de transportes, Óscar Puente, regresar al texto original.

El BNG acusa a Rueda de "boicot"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado este jueves que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está "boicoteando" la transferencia de la AP-9, lo que supone "traicionar el futuro" de Galicia. Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes de acudir a la toma de posesión de Carmen García Mateo como nueva rectora de la Universidade de Vigo.

Pontón ha añadido que este jueves es "un gran día" para la comunidad: "Lamento que el PP, cada vez que hay un avance para Galicia en el que participa el BNG, se pone en contra, demostrando que pone por delante los intereses del partido y que está, en cierta manera, traicionando el futuro de este país".

"Hoy los gallegos y gallegas se sienten orgullosos de que podamos dar pasos adelante, como es conseguir la transferencia de la AP-9. Es una pena que hoy haya un gallego como Rueda, que esté triste y que esté boicoteando un avance para todos los gallegos", ha añadido la portavoz nacionalista del BNG.