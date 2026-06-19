La veda de centollo y buey empieza mañana sábado en Galicia: no se podrá capturar hasta noviembre

La veda del centollo y el buey comienza mañana sábado, 20 de junio, y se extenderá hasta el mes de noviembre en Galicia. Así lo ha decretado la Consellería do Mar, que establece dos fechas del fin de la prohibición de capturar centollo según la zona.

Así, en las zonas A (desde la desembocadura del río Miño hasta el cabo Corrubedo) y B (desde el cabo Corrubedo hasta Estaca de Bares) la veda será hasta el 8 de noviembre, mientras que en la zona C (Estaca de Bares hasta el río Eo) estas especies estarán vedadas hasta el 29 de noviembre.

Respecto a la campaña de 2026-27, la cuota máxima del centollo será de 35 kilos por barco y día, a los que se podrán sumar 35 kilos por día por cada tripulante enrolado a bordo, según recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG).

"A lo largo de los últimos años se demostró que la veda del centollo, cuando incluye meses en los que el número de hembras ovadas es elevado, puede ayudar a aumentar la biomasa reproductora y a regular la pesquería, siempre y cuando se establezcan cuotas diarias de captura en el período posterior a la veda, que eviten la concentración de las capturas y la consecuente caída de los precios en el inicio de la campaña extractiva", indica la Consellería do Mar.

"La variabilidad interanual en la abundancia del recurso hace necesario que la pesquería del centollo en aguas gallegas sea abordada mediante un modelo de gestión adaptativa, con planes anuales que deberán basarse en la información obtenida del desarrollo de la actividad extractiva de los años precedentes", recoge el comunicado del departamento autonómico.

El periodo de prohibición de captura de buey es, en todo caso, hasta el 8 de noviembre, independientemente de la zona.

Capturas

El sector pesquero y marisquero de Galicia capturó desde el último levantamiento de la veda casi 424 toneladas de centolla que se comercializaron por 6,55 millones de euros. El precio máximo de venta en la lonja, según la plataforma Pescadegalicia, fue de 60 euros por kilo.

Respecto al buey, las lonjas de Galicia registraron la venta de 15,4 toneladas, generando más de 168.000 euros. El precio máximo alcanzado fue de 32,50 euros por kilo.