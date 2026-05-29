La Aemet prevé que el cielo de Galicia puede estar nublado el día del eclipse: "Encaja con el comportamiento habitual"

El 12 de agosto promete ser un día histórico. La Península ibérica vivirá su primer eclipse de Sol en más de un siglo. Ocurrirá durante el atardecer, alrededor de las 20:30 horas, y será visible en más de un centenar de municipios gallegos.

Ahora que la fecha se va acercando y las reservas hoteleras ya están prácticamente completas, surge la gran pregunta: ¿estará despejado el cielo el día del eclipse? La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado un estudio sobre las probabilidades meteorológicas para esta jornada.

¿Estará despejado el cielo el día del eclipse?

Galicia será la puerta de entrada para la observación del eclipse del 12 de agosto. El 45,6% de la región podrá disfrutar de este espectacular fenómeno en todo su esplendor, pero la gran incógnita sigue siendo la misma: ¿habrá nubes ese día?

Aunque las previsiones meteorológicas no pueden hacerse a tan largo plazo, la Aemet ha analizado la nubosidad en España en los últimos años para saber qué zonas son las que estadísticamente presentan menos y más nubes en esa fecha.

Hasta unos días antes no podremos saber qué tiempo se esperan para el 12 de agosto, pero la frecuencia con la que el cielo ha estado poco nuboso o despejado puede dar una idea de las localizaciones que tendrán más opciones de disfrutar del eclipse en buenas condiciones.

Una probabilidad de tener cielos despejados de entre el 30 y 50%

Tras un minucioso estudio, la primera conclusión de la Aemet es clara: "la franja cantábrica aparece como la zona de mayor frecuencia de nubosidad, especialmente en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, donde el porcentaje de tener cielos despejados cae en la horquilla del 30-50%".

"Esto encaja con el comportamiento habitual del verano en esta región", explica el servicio meteorológico en un comunicado. De esta forma, habrá que esperar hasta el 12 de agosto para comprobar qué sucede, aunque la probabilidad de que el cielo esté nublado podría alcanzar hasta el 70%.

Por el contrario, aunque están fuera de la franja de totalidad del eclipse, la mitad sur de la Península es la que tiene mayor frecuencia de cielos despejados. En lo que respecta al interior peninsular, "gran parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha y valle del Ebro muestran frecuencias de entre el 50 y el 70% de que el cielo esté poco nuboso o despejado".

El estudio de la Aemet proporciona una información valiosa, pero no predice qué ocurrirá ese día en concreto. "Para poder tener esta previsión habrá que esperar a unos pocos días antes del 12 de agosto", concluye.