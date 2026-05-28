Galicia suma habitantes: tiene 2,73 millones, la cifra más elevada de los últimos 11 años

Galicia suma habitantes y bate su récord de los últimos 11 años. Un total de 2,73 millones de personas viven en la comunidad gallega, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de abril de este año.

El director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, compareció en la Comisión 5ª de Sanidad, Política Social y Empleo del Parlamento de Galicia esta mañana, donde valoró positivamente estas cifras que confirman el cambio de tendencia demográfica en la comunidad.

La comunidad ha ganado población con fuerza y de manera constante en todas las provincias hasta alcanzar los 2,73 millones de habitantes, la cifra más elevada de los últimos 11 años. En los últimos 12 meses, Galicia sumó 14.000 residentes; que aumentan a 24.500 habitantes más si se tienen en cuenta los dos últimos años. Galicia tiene 31.600 vecinos más que en 2023.

"Las cifras confirman que Galicia pasó de un descenso de residentes en la década pasada a un incremento en esta y supone, además, una mejora muy importante respecto a las proyecciones de población que habían hecho en el pasado tanto el INE como el Instituto Gallego de Estadística (IGE)", señala la Xunta en un comunicado.

Ambos institutos pronosticaban hace diez años que la comunidad gallega tendría en la actualidad algo más de 2,57 millones de habitantes, mientras que la realidad es que supera los 2,73 millones. Una variación considerable que confirma la tendencia al alza de las personas que residen en Galicia.

¿Por qué aumenta la población en Galicia?

El director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, ha explicado este jueves que detrás del incremento de habitantes en Galicia están el saldo migratorio positivo, en este momento en cuotas históricas, y la esperanza de vida, que supera por primera vez la barrera de los 84 años.

Galicia atrae población tanto del extranjero como de otras comunidades autónomas, incluidas algunas a las que en el pasado emigraba la sociedad gallega, como Madrid, Cataluña o País Vasco.

Respecto a la esperanza de vida, en lo que va de siglo creció en casi cinco años. Un incremento, resaltó Jacobo Rey en su intervención, motivado por los avances en los campos sanitario y de los servicios sociales.