Rueda pide elecciones generales y acusa a Sánchez de vivir "en una realidad paralela"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reclamó este miércoles la convocatoria de elecciones generales y aseguró que existe ya un "clamor" social para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé voz a los ciudadanos.

Rueda se pronunció así en declaraciones a los medios en un acto en la fábrica de Coca-Cola de A Coruña al ser preguntado por la entrada de la UCO en la sede federal del PSOE en el marco del denominado 'caso Leire'.

El dirigente gallego sostuvo que el desgaste político dentro del Ejecutivo central y del propio Partido Socialista es ya evidente. "La gente se lo pide, mucha gente de su partido", afirmó en referencia a las voces internas que cuestionan la continuidad de Sánchez.

Rueda consideró además que la situación política y judicial que rodea al Gobierno central se agrava cada día. "Cuando pensamos que el escándalo que conocemos no puede ser superado, al día siguiente surge un escándalo judicial aún más grave", señaló.

Un Gobierno que "no está gobernando"

El presidente gallego describió a Sánchez como un dirigente "totalmente a la defensiva" y aseguró que actúa desconectado de la percepción social sobre los casos que afectan a su entorno político y personal.

"Parece que vive en una realidad paralela, donde todo esto parece una broma, y no, no es una broma para nada", afirmó.

Más allá de las posibles responsabilidades judiciales, Rueda puso el foco en el impacto político e institucional de la situación actual. En su opinión, España atraviesa un escenario en el que el Ejecutivo central está más centrado en responder a las polémicas que en gobernar.

"Esto es la imagen de un Gobierno, es el día a día de un Gobierno que no está gobernando", sostuvo.

El presidente de la Xunta se preguntó además quién está tomando actualmente "las grandes decisiones" que afectan a las comunidades autónomas y defendió que la única salida pasa por convocar elecciones cuanto antes.

"Espero que cuanto antes Sánchez se dé cuenta de que solo hay una salida, darle voz a los españoles para que digan si queremos seguir así o si queremos cambiar", concluyó.