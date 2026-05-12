El positivo por hantavirus entre los españoles que viajaban en el crucero no corresponde al gallego

El Ministerio de Sanidad confirmó este martes el primer caso positivo de hantavirus entre los pasajeros españoles evacuados del crucero MV Hondius. Sin embargo, el gallego Ricardo Hevia, ornitólogo natural de Cariño (A Coruña), no es la persona afectada y continúa sin síntomas en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.

El paciente positivo, que ya había dado un resultado provisional en una primera PCR, volvió a dar positivo en una segunda prueba realizada en las últimas horas, por lo que el contagio se considera ya confirmado.

Según informó Sanidad, el hombre presentó durante la noche febrícula y algunas dificultades respiratorias, aunque permanece estable y bajo vigilancia médica en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del hospital madrileño.

Los otros 13 pasajeros españoles del crucero han dado negativo en las pruebas PCR realizadas hasta el momento y continúan asintomáticos, aunque permanecerán en cuarentena preventiva.

Precisamente este pasado domingo, Ricardo Hevia confirmaba a Quincemil que tanto él como el resto de españoles se encontraban bien tras su llegada al hospital madrileño.“Puedo decirte que ya estamos en el hospital y todos estamos bien. Cuando pasen varios días, a ver si seguimos así”, señalaba el ornitólogo gallego pocas horas después de aterrizar en Madrid.

Cuarentena hasta el 21 de junio

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, fijó este martes el 10 de mayo como fecha de inicio del periodo de cuarentena para los pasajeros del crucero, que se prolongará hasta el próximo 21 de junio.

"La recomendación que hacemos es que tiene que haber una supervisión estricta en el hogar o bien en una instalación para cuarentena durante 42 días desde el 10 de mayo", explicó durante una comparecencia conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La OMS considera por el momento que el riesgo sanitario global sigue siendo bajo, aunque reconoce que todavía podrían detectarse nuevos casos debido al largo periodo de incubación del virus.

Hasta ahora se han contabilizado 11 casos relacionados con el brote, nueve de ellos ya confirmados mediante pruebas diagnósticas, además de tres fallecimientos.

El organismo internacional destacó además el operativo desarrollado por España para evacuar a los pasajeros y gestionar su cuarentena en territorio nacional.

Ricardo Hevia había viajado a bordo del MV Hondius en busca de aves dentro de su actividad como ornitólogo y permanece ahora en observación médica junto al resto de pasajeros españoles repatriados.