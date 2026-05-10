Ricardo Hevia, el gallego del crucero del hantavirus: "Ya estamos en el hospital y todos estamos bien"

Ricardo Hevia, el ornitólogo natural de Cariño (A Coruña) que viajaba a bordo del crucero MV Hondius afectado por hantavirus, aseguró este domingo desde Madrid a Quincemil que tanto él como el resto de pasajeros españoles se encuentran bien tras su llegada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

"Puedo decirte que ya estamos en el hospital y todos estamos bien. Cuando pasen varios días, a ver si seguimos así", señaló a Quincemil pocas horas después de ingresar en el centro hospitalario madrileño.

Ricardo forma parte del grupo de 14 ciudadanos españoles, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, repatriados este domingo desde Tenerife después de que el crucero quedase marcado por la muerte de una pasajera a causa de hantavirus.

Llegada al Gómez Ulla y cuarentena preventiva

Los pasajeros españoles aterrizaron previamente en la base aérea de Torrejón de Ardoz a bordo de un avión del Ejército del Aire desplegado por el Gobierno y, posteriormente, fueron trasladados al Hospital Gómez Ulla, donde permanecerán en cuarentena preventiva.

Además del gallego Ricardo Hevia, entre los españoles repatriados hay cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, una de Castilla y León y otra de la Comunidad Valenciana.

El Hospital Gómez Ulla activó un amplio dispositivo sanitario para recibir a los pasajeros del MV Hondius. El centro reforzó además su plantilla con 90 profesionales para atender el operativo de cuarentena y puso en marcha un circuito cerrado para evitar el contacto de los viajeros con otros pacientes o visitas.

El responsable de prevención de CSIF del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, José García, explicó este domingo los pasajeros serán sometidos a controles preventivos y observación médica durante su estancia en el hospital.

Ricardo Hevia había viajado en el crucero en busca de aves dentro de su actividad como ornitólogo. Ahora, permanecerá varios días aislado junto al resto de pasajeros españoles mientras continúan las medidas preventivas y el seguimiento sanitario.