Propuestas de BNG y PSdeG para el DEA: Altri, política aeroportuaria o el control de las bajas

El Debate sobre el Estado de Autonomía se celebra estos días en el Parlamento.

BNG y PSdeG han presentado este jueves sus propuestas para el Debate sobre el Estado de Autonomía (DEA) que se celebra en el Parlamento de Galicia. Altri, la política aeroportuaria, Luis Villares o el anuncio del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de reforzar el control sobre las bajas laborales centran el debate.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer durante la primera jornada del DEA varias medidas entre las que se incluyen reservar el 30% de las viviendas públicas a la venta para personas de entre 36 y 45 años o acciones para evitar el fraude en las bajas laborales, una cuestión sobre la que se ha pronunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que señaló que recurrirá el plan de bajas ante el Constitucional si prospera.

La intervención de Rueda este miércoles generó las críticas de la oposición, que cuestionó sus propuestas. Hoy, ha sido el turno de los otros partidos que integran el Parlamento de presentar sus propuestas para el devenir de Galicia.

PPdeG

El PP gallego ha asumido de forma mayoritaria en sus propuestas de resolución los anuncios formulados por su jefe de filas y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la primera jornada del DEA, entre ellas una de las que más rechazo ha generado en la oposición: el plan para reforzar el control sobre bajas laborales.

La viceportavoz parlamentaria y secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, ha defendido las medidas después de que el BNG incluyese entre sus propuestas una demanda de "disculpa institucional" a los trabajadores por parte del presidente: "Creo que el BNG debería dejar a un lado el eslogan y la ideología, y hablar más con los gallegos. Ya que Ana Pontón está en modo visitar empresas, estaría bien que hablase con los autónomos, con las empresas y con los trabajadores para ver qué piensan".

Prado ha defendido que existe la "obligación social" de atender a personas con problemas de salud, pero también ha puesto el foco en que Galicia es una de las comunidades que encabeza el número de bajas y ha agregado que se propone un plan dialogado "con los sindicatos y quien corresponda".

Las propuestas populares reflejan los anuncios de Rueda en materia de vivienda, educación o sanidad, pero también apuntan de forma marcada al Gobierno que dirige Pedro Sánchez, mencionado en más de la mitad. Al Ejecutivo estatal demanda los populares, por ejemplo, "un trato justo en transportes", más competencias o el traspaso y rescate de la concesión de la AP-9.

Los populares promueven, asimismo, una resolución de condena a los conflictos armados "en Oriente Medio y Ucrania". En ella, también miran al Ejecutivo estatal para instarle a trabajar "coordinadamente" con la comunidad internacional, y especialmente con la Unión Europea (UE), en la búsqueda de "una desescalada de estos conflictos a través de la acción diplomática", y a "dar cumplimiento" a la "obligación de pedir la autorización previa del Congreso a la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional".

BNG

Una de las principales propuestas de las 40 que el BNG defiende en el DEA es la de exigirle a Alfonso Rueda una "disculpa institucional" a los trabajadores por "tratarlos como vagos defraudadores" con su plan para el control de las bajas, así como adoptar medidas para garantizar la "independencia judicial" después de que el juez Luis Villares fuese apartado de la sección del TSXG encargada de los eólicos.

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha presentado este jueves en rueda de prensa las 40 medidas que su formación propone para el debate de política general, un documento que arranca con una primera resolución para reconocer el "estatus político de Galicia como nación" como vía para avanzar hacia la soberanía y tener capacidad real sobre los aspectos clave del desarrollo económico, social y cultural.

Rodil ha destacado que el BNG presenta su alternativa de Gobierno para sacarle el "freno de mano" que "Rueda le pone a Galicia", proponiendo "más vivienda pública", el refuerzo de la Atención Primaria y de la dependencia, así como aumentar el profesorado de apoyo y recuperar la gratuidad de los libros de texto.

Los nacionalistas gallegos también reclaman una financiación justa para Galicia y defienden que la Cámara traslade su rechazo expreso a la propuesta de reforma del sistema de financiación formulada por el Gobierno central por considerar que es "lesiva".

PSdeG

El PSdeG ha presentado entre sus propuestas la de establecer el Pazo de Meirás como sede de un centro de memoria y derechos humanos, dictar una resolución administrativa que de el 'no' definitivo a Altri, desarrollar una política aeroportuaria "de país y con rigor" y poner en marcha "de inmediato" un plan autonómico de rehabilitación integral de todas las estaciones de autobuses.

El encargado de dar a conocer las 40 medidas presentadas por el partido ha sido el secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

Los socialistas instan al Gobierno gallego a apoyar la candidatura de la ciudad de Vigo a ser sede del Mundial de fútbol 2030, así como a crear un banco público de alquiler que permita movilizar viviendas vacías e inspeccionar la vivienda pública para evitar prácticas especulativas.

Paralizar la ley de administración local para negociar un nuevo texto con la Fegamp, reformar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para comprometer el pago íntegro del coste del servicio a las entidades locales de forma inmediata a partir de la finalización del actual acuerdo en 2028 e impulsar con carácter urgente un nuevo modelo integral de prevención frente a los incendios son otros de los temas abordados.

Respecto a la sanidad, los socialistas abogan por una reforma del modelo asistencial del sistema sanitario para mejorar la capacidad resolutiva de la primaria, modificar la estrategia de recursos humanos del Sergas y crear un nuevo plan de salud mental.

Besteiro ha avanzado los ejes sobre los que girarán las ofertas de acuerdo de su partido en una rueda de prensa recogida por Europa Press en la que ha incidido en la necesidad de que Galicia cuente con un gobierno que "intervenga" en asuntos como la vivienda, la sanidad y la recuperación del medio rural.

El PSdeG propone, en cuanto a movilidad, que Galicia coparticipe con el Estado en una comisión bilateral que permita definir una estrategia coordinada de los tres aeropuertos gallegos y pide la revisión integral del transporte interurbano por carretera para adaptarlo a la realidad actual.

En política energética, el PSdeG apuesta por recuperar la planificación e impulsar un modelo basado en el desarrollo de la eólica, tanto en tierra como en el mar, garantizando su compatibilidad con la actividad pesquera y con el conjunto de los sectores productivos vinculados al litoral.

La propuesta incorpora también medidas en financiación, como la aceptación de la condonación de los 4.000 millones de euros de deuda, y un plan específico para la Galicia interior, especialmente para Lugo y Ourense, que permita revertir la pérdida de actividad y oportunidades.