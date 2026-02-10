Salvamento Marítimo auxilió en Galicia a 999 personas en 2025

Los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo ubicados en Fisterra, A Coruña y Vigo coordinaron el año pasado el rescate, asistencia o búsqueda de 999 personas, un 2 % menos que el año anterior. Los centros, que dependen del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de Marina Mercante, atendieron 556 actuaciones marítimas.

Las cifras proporcionadas por Salvamento Marítimo reflejan que a lo largo del año pasado se vieron implicados en incidentes marítimos 201 embarcaciones de recreo, 59 buques mercantes y 95 pesqueros.

El Centro de Coordinación de Salvamento ubicado en Fisterra controló 35.895 buques a su paso por el Dispositivo de Separación de Tráfico que controla el tráfico marítimo al Oeste de Cabo Fisterra para reducir el riesgo de accidentes en una zona de denso tráfico de buques.

Desde el CCS en A Coruña, por otro lado, se controlaron 3.970 buques en las entradas y salidas de puerto, una cifra que en el CCS de Vigo ascendió a 8.056 buques.

Salvamento Marítimo, por último, atendió en Galicia 28 actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente marino.

Cifras a nivel nacional

Salvamento Marítimo coordinó el rescate, asistencia o búsqueda de 41.387 personas (una media de 113 al día) en las 7.347 actuaciones marítimas atendidas en toda la zona de responsabilidad de búsqueda y salvamento española a lo largo de 2025.

Los centros coordinaron la búsqueda de 760 embarcaciones irregulares y el rescate de 13.952 personas (un 42% menos respecto al año anterior). Además, en 2025 se vieron implicados en incidentes marítimos 3.037 embarcaciones de recreo, 568 buques mercantes y 500 pesqueros.

El número total de buques controlados por los centros de Salvamento Marítimo en los Dispositivos de Separación de Tráfico de Fisterra, Tarifa, Cabo de Gata, Canarias Oriental y Occidental, que refuerzan la seguridad en zonas de gran tráfico marítimo, asciende a 154.353 buques.

El organismo cifra en 154.030 los barcos que han sido controlados en las entradas y salidas de los puertos en los que Salvamento Marítimo realiza esta labor.

Además, a lo largo del año pasado vigiló 226 millones de kilómetros cuadrados de mar, superficie equivalente a 447 veces el territorio nacional, y atendió 394 actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente marino