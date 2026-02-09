La Xunta someterá a consulta pública el trazado del Camiño do Litoral de Galicia

La Xunta de Galicia someterá a consulta pública la propuesta de trazado del Camiño do litoral de Galicia con el objetivo de implicar al conjunto de la ciudadanía -entidades locales, organizaciones sociales y la sociedad en general-, en el perfeccionamiento y enriquecimiento de un proyecto que vertebrará la Comunidad por la costa.

El itinerario diseñado se publicará en los próximos días tanto en la web Galicia Litoral como en el Portal de transparencia del Gobierno gallego, y estará disponible durante un mes para que las personas interesadas puedan hacer propuestas y sugerencias para alcanzar un máximo consenso posible en la definición de esta iniciativa que pretende poner en valor el patrimonio costero gallego.

El Consello de la Xunta analizó hoy un informe sobre las actuaciones -con la participación de todas las partes implicadas- que está desarrollando el Ejecutivo autonómico para la puesta en marcha de esta iniciativa, estructurada inicialmente en 52 etapas a pie y en bicicleta entre Ribadeo e A Guarda, a las cuales se suma una adicional que, por el momento, únicamente se puede realizar en bicicleta, hasta Tui.

En total, el trazado actual, en el cual se busca que cada etapa comience y finalice en núcleos de población con servicios básicos disponibles, suma más de 1.300 kilómetros repartidos entre 79 concellos costeros.

El punto de partida del Camiño do Litoral que se va a someter a consulta pública estuvo en un convenio firmado en 2025 entre la Axencia Turismo de Galicia y la Fundación Galicia Sustentable, que realizó el primer esquema de esta senda.

En ese primer trazado se dio prioridad a la unificación de caminos e infraestructuras ya existentes para evitar afecciones de importancia y minimizando tanto el impacto ambiental como el paisajístico, y que contó con el apoyo de administraciones locales, entidades sociales y con la implicación de personas propietarias de terrenos privados.

A partir de esta base, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático analizó el trazado con la actuación Roteiro pola senda, que consistió en un trabajo de campo a lo largo de todo el recorrido, realizado entre agosto y octubre del año pasado, que permitió identificar necesidades y posibles mejoras en el recorrido.

De este análisis se desprende que cerca del 90% del itinerario (1.240 kilómetros) no requiere de intervenciones significativas al coincidir con rutas ya consolidadas o infraestructuras existentes como caminos tradicionales, zonas urbanas, pistas asfaltadas, carreteras con aceras o pasarelas de madera en ámbitos de playa.

Mientras tanto, es necesario ejecutar actuaciones específicas en cerca del 10% del trazado (cerca de 130 kilómetros) con el fin de poner en valor el recorrido, realizar trabajos de limpieza o de desbroce o mejorar las condiciones de seguridad o de continuidad de la senda, cuestiones para las cuales la Xunta cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de euros.

El Camiño do Litoral pretende enlazar espacios de elevado valor paisajístico con núcleos habitados, funcionando como un corredor territorial que mantiene a mayor parte del tiempo una relación visual directa con el mar.

Con él se pretende buscar ensalzar el patrimonio cultural y natural con el que cuenta la franja costera de la Comunidad, con una gran variedad paisajística y una biodiversidad extensa.

Herramienta digital

Precisamente, con el objetivo de facilitar el conocimiento por parte del conjunto de la ciudadanía de la riqueza natural, cultural, etnográfica o arquitectónica del contorno del Camiño do Litoral, la puesta en marcha de esta senda comporta también el diseño de la aplicación móvil Conecta Litoral.

Esta herramienta, con un presupuesto de 100.000 euros y que se prevé que esté finalizada en los próximos meses, incluirá las etapas del Camiño do litoral, información sobre los elementos relevantes recogidos en el Catálogo de bienes de interés cultural y en la Red de establecimientos turísticos de la costa, así como otros datos sobre el patrimonio natural (flora y fauna) de este recorrido, para que los usuarios los tengan a su disposición a la hora de iniciar cualquier etapa de este corredor costero.

El fin último es mostrar que el litoral de Galicia está vivo y activo y se conjuga esa protección del patrimonio cultural y ambiental con actividad económica y social, uno de los pilares básicos de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (Loxilga), que regula el ejercicio pleno de las competencias sobre la costa.

Al mismo tiempo, en las últimas semanas, se avanzó en el diseño de una identidad visual propia para el Camiño do Litoral para homogeneizar la señalización y reforzar la visibilidad y puesta en marcha de esta iniciativa.

También se avanzó en los trabajos previstos en el convenio firmado entre la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático y la Axencia Turismo de Galicia, para definir el trazado definitivo de esta senda y para iniciar la ejecución de su señalización por importe de 200.000 euros.

Entre las acciones previstas estaban la supervisión, validación y modificación, de ser el caso, de la propuesta del trazado final del camino, la elaboración del proyecto técnico de señalización normalizada, la licitación y ejecución de la instalación de los carteles y el control del cumplimiento de esa ejecución e instalación.

En esa línea, en las últimas semanas se mantuvieron distintas reuniones con los concellos costeros para informarlos de la propuesta de recorrido de la senda, así como de la intención de unificar los indicadores en todo su trazado con el fin de alcanzar la máxima implicación y colaboración.

Estas medidas se enmarcan en lo recogido en la Loxilga, que considera actuación estratégica el impulso por parte de las administraciones públicas de la creación de una senda o red de sendas a lo largo de los espacios terrestres del litoral que favorecen el disfrute, el conocimiento y la interpretación del paisaje litoral, así como la movilidad peatonal segura entre núcleos de población.

El objetivo es unificar tramos diferenciados de la costa con características paisajísticas, morfológicas o patrimoniales propias.