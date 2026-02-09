La Xunta se personará ante el Constitucional por la suspensión de la normativa eólica y de dependencia

El Consello de la Xunta ha autorizado este lunes que el Gobierno gallego se persone ante el Tribunal Constitucional para defender la posición de Galicia ante la suspensión de la normativa eólica y de dependencia, después de que el tribunal admitiese a trámite el recurso del Gobierno central contra los cambios legales que, a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2025, introducía en estas normativas.

Así lo ha avanzado el presidente Alfonso Rueda en rueda de prensa, donde ha tachado la decisión del Gobierno de recurrir estas medidas de "injustas, contraproducentes y perjudiciales".

Para Alfonso Rueda, la razón del recurso contra la homologación automática de discapacidad cuando hay dependencia responde a que la medida "benefició a 12.000 personas en Galicia", por lo que cuentan "con exenciones fiscales".

En cuanto a las repotenciaciones, el presidente de la Xunta ha reivindicado que esta medida suponía reducir el número de aerogeneradores y sustituirlos "por otros más modernos y más potentes". "Habría un 80% menos de molinos e iban a producir un 40% más de energía", ha ejemplificado.