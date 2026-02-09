Sumar Galicia considera que Gabriel Rufián "sería un excelente número 2 de Yolanda Díaz"

Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno. Imagen de archivo

Movemento Sumar Galicia ha valorado de forma positiva la propuesta de Gabriel Rufián de impulsar una plataforma común de la izquierda a nivel estatal, al considerar que puede ser un paso en la buena dirección para fortalecer el espacio progresista y garantizar la continuidad de la mayoría de izquierdas.

El secretario general de la organización, Paulo Carlos López, subrayó que la iniciativa planteada por el portavoz de ERC encaja plenamente con el proyecto de Sumar, recordando que "eso de lo que habla ya fue y es Sumar".

En este sentido, afirmó que "Gabriel Rufián sería un excelente número 2 de Yolanda Díaz", destacando su papel como figura relevante dentro del ámbito progresista estatal.

No obstante, desde Sumar Galicia consideran necesario que cualquier avance en esta dirección pase primero por el diálogo con los Comunes, a quienes señalan como referente político del espacio Sumar en Cataluña.

"Agradeceríamos que, además de nombres, explicase qué más espera aportar a esta unidad", apuntó López, reclamando concreción en las propuestas.

El dirigente gallego también dejó claro que la organización está abierta al diálogo directo con Rufián, incluso en Galicia.

"Estaríamos disponibles para hablar con Gabriel Rufián también en Galicia", señaló, al tiempo que remarcó que comparten la preocupación por el avance de la extrema derecha y la necesidad de articular una respuesta política sólida desde la izquierda.

El BNG, con sus siglas

Por otro lado, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha confirmado esta mañana que el BNG va a continuar concurriendo con sus siglas, al margen de posibles proyectos que impulse el diputado de ERC.