Desmantelan en Ames (A Coruña) la mayor plantación de cannabis sativa de Galicia en lo que va de año Guardia Civil

La Guardia Civil del Puesto Principal de Milladoiro-Ames ha desmantelado una plantación indoor de cannabis sativa y detuvo a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, en la fase de explotación de la operación Yacosta 13.

Esta operación está enmarcada en la labor de la Guardia Civil para la prevención y persecución de las actividades vinculadas al cultivo y distribución ilícita de sustancias estupefacientes.

Está tutelada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela y se inició tras tener conocimiento de los efectivos de esa Unidad de la posible existencia de una plantación de este tipo en su demarcación.

La Guardia Civil inició una investigación en aras de constatar la veracidad de la información, localizar la ubicación de la misma y la identificación de los responsables en su caso.

En el transcurso de la misma, gracias al trabajo de campo realizado y a la información aportada por la ciudadanía, los guardias civiles actuantes lograron averiguar el emplazamiento de la plantación, recabar indicios de la presunta comisión del ilícito e identificar al supuesto responsable, solicitando a la Autoridad Judicial el correspondiente Mandamiento de entrada y registro.

Una vez obtenida la autorización, la Guardia Civil realizó el registro de la finca la cual estaba bordeada por árboles de gran tamaño y densidad, así como de una abundante maleza, lo que facilitaba la ocultación de la vivienda existente en su interior.

Dentro de la vivienda, los guardias civiles encontraron cuatro salas con numerosas plantas de cannabis sativa en su interior, todas con las paredes recubiertas por un aislante térmico de aluminio para incrementar el efecto invernadero, provistas de sistemas de iluminación, calefacción, ventilación y riesgo al objeto de favorecer el crecimiento e incrementar la producción de las plantas.

La Guardia Civil procedió a la detención del supuesto responsable de la plantación como presunto autor de un delito contra la salud pública.

De igual modo, también se detuvo a otro presunto autor por defraudación a la red eléctrica, dado que todos los sistemas se encontraban conectados a la red eléctrica sin el correspondiente aparato contador y a la incautación de los efectos encontrados y del vehículo presuntamente utilizado para la comisión del ilícito.

En total, se incautaron 2.862 plantas de cannabis sativa que arrojaron un total de 307 kilogramos tras su trituración y pesaje, convirtiéndose en la mayor plantación de este tipo desmantelada en Galicia en lo que va de año.