La Xunta aprueba inversiones en cultura y carreteras por más de 5,2 millones de euros

El Consello da Xunta dio este lunes luz verde a dos actuaciones clave en el ámbito cultural y de infraestructuras que supondrán una inversión conjunta de más de 5,2 millones de euros.

Por un lado, se aprobó la ampliación del escenario del Auditorio do Fontán, en la Cidade da Cultura, con el objetivo de que el espacio pueda acoger espectáculos de danza, teatro y música, además de actos académicos e institucionales.

La actuación, con un presupuesto de 949.259 euros (sin IVA), permitirá disponer de un escenario de 330 metros cuadrados, triplicando la superficie actual, y adaptado a las necesidades técnicas de las artes escénicas.

La Xunta calcula que la inversión quedará amortizada en un plazo de entre cinco y siete años gracias al ahorro en costes de montaje de escenarios efímeros y al alquiler del auditorio por parte de empresas y organizaciones privadas. Los trabajos coinciden con la construcción del primer Centro de Artes Dixitais de Galicia, en fase final, cuya inauguración está prevista para diciembre de este año.

En paralelo, el Ejecutivo autonómico aprobó el proyecto de trazado para el acondicionamiento de la carretera AC-406, que conecta Santiago con Santa Comba, en los concellos de Val do Dubra y A Baña.

La obra, que supondrá una inversión de más de 4,3 millones de euros, incluye la mejora de un tramo de casi 3,5 kilómetros, la habilitación de un carril adicional de adelantamiento de más de un kilómetro, la rehabilitación del firme, la adecuación del sistema de drenaje y la renovación de la señalización.

La previsión es convocar los actos expropiatorios en el primer semestre de 2026 para, a continuación, licitar los trabajos. Esta intervención se suma a la primera fase de mejora de la AC-406, ya ejecutada entre el parque empresarial de Santa Comba y Abuín, con un presupuesto de 3,2 millones.