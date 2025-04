Los médicos forenses de Galicia reclaman guardias de 24 horas

Los médicos forenses de Galicia demandan que sus guardias se reduzcan de una semana a una jornada. Los especialistas gallegos alegan que son los únicos de España a los que no se les ha reconocido la implantación de las guardias de 24 horas, por lo que no descartan llevar el asunto a los tribunales en caso de que no se llegue a un acuerdo.

"Soportamos una semana entera de guardia (24 horas al día durante 7 días), sin descansos, con desplazamientos que en no pocas ocasiones superan los 200 kilómetros y a cualquier hora del día y de la noche", advierte este colectivo profesional en un comunicado firmado por el presidente de la Asociación Gallega de Médicos Forenses (AGMF), Fernando Serrulla.

En el escrito recogido por Europa Press subrayan que el trabajo de guardia "lo paga la Xunta de Galicia a 1,42 euros netos por hora sin distinción de festivos o laborales".

El motivo del traslado, explican, puede ser levantar un cadáver, atender una agresión sexual o asistir a un detenido, entre otros, ya que su tarea consiste en colaborar con jueces, magistrados y fiscales en la resolución de conflictos "en los que hay alguna cuestión médica o biológica que puede influir en las decisiones que tienen que tomar".

En el comunicado, estos profesionales explican que pueden ser requeridos para un desplazamiento "a cualquier hora del día o de la noche por todo el territorio de Galicia, haya temporal, ola de calor, frío, viento o nieve" y "en domicilios, caminos, carreteras, montes, ríos o playas".

Una resolución de 2019 redujo las guardias

Ya en el 2019, el Ministerio de Justicia reconoció esta demanda del colectivo con una resolución que reorganizaba las guardias y las reducía a 24 horas. "No entendemos cuál es la ley que rige en España para todos los médicos forenses que en Galicia no puede aplicarse", se quejan.

En la nota Serrulla afea la inacción de la Administración autonómica, ya que asegura que llevan oyendo "buenas palabras" de los responsables políticos durante más de diez años. "Nos reunimos con Alfonso Rueda cuando era vicepresidente de la Xunta, quien nos llegó a decir que lo iba arreglar", rememora.

Por eso, la AGMF avisa de que podría llevar el asunto a los tribunales en caso de no existir un acuerdo. Asimismo, no descarta realizar "todas las medidas que sean necesarias para que la Xunta de Galicia reconozca lo que ya reconocen las otras 16 comunidades autónomas".