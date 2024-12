A Mesa pide "reactivar" el Plan de Normalización del gallego, "única vía" para cumplir con Europa

A Mesa pola Normalización Lingüística ha instado a la Xunta de Galicia a "reactivar" el Plan de Normalización del gallego vigente ya que, aún con puntos a actualizar, consideran que el principal problema del mismo es la no puesta en marcha de muchas de las medidas.

Así lo ha defendido el presidente de la Mesa, Marcos Maceira, en una rueda de prensa este martes en la que ha anunciado que el próximo lunes 23 de diciembre se reunirán con miembros de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para abordar el Pacto pola Lingua en el que la Xunta trabaja desde hace meses.

Maceira ha comentado que esta reunión responde a sucesivas peticiones "ata agora sen resposta", la primera de ellas cuando el conselleiro tomó posesión, y otras dos veces hasta el 17 de noviembre, fecha de la última.

La organización ha explicado que comparecen ante la prensa para insistir en la situación de "urxencia" que vive el gallego y reivindicar el apoyo social con el que cuenta, "como quedou claro na concentración do pasado 17 de novembro".

"Máis de 200 entidades sociais e miles de persoas pediron a reactivación dos acordos, baseada en medidas cun calendario de aplicación concreto, con recursos e cunha propista de avaliación das medidas que están contempladas no Plan de Normalización", ha señalado.

Frente a esto, ha lamentado que las "únicas accións" del Gobierno a los datos publicados por INE, que evidenciaban una "emerxencia lingüística extrema", ha sido "ir contra o galego". Se refiere Maceira al rechazo del uso de gallego en la Unión Europea o la eliminación del requisito de conocimiento del gallego para interino a través de la Lei de Acompañamento de los presupuestos.

"Propoñen accións de marketing, medidas baleiras"

Respecto a las medidas propuestas por el conselleiro José López Campos en los últimos meses, considera que se trata de "accións de marketing baleiras, sen ningún tipo de sustento detrás". El presidente de A Mesa considera que proponen "accións redundantes como concursos, certames, incluso se apropian de outras campañas que fan centros de ensinanza ou colectivos, sen establecer unhah programación estable (...). Medidas que poderían servir para unha lingua que non é oficial", ha afirmado.

También ha censurado la actitud de la Administración autonómica, que "non é precisamente de diálogo". "Parece que se limita a falar de liñas vermellas nun sentido ou noutro cando as únicas liñas vermellas que existen neste momento e que habería que eliminar son as que impiden o uso e a exposición do galego en todos os ámbitos", ha aseverado.

"Cal é o problema que teñen co galego e por que non vale o que parecía que valía antes?", se pregunta Maceira, que ha recordado que el Plan de Normalización tiene una extensión importante, con diagnóstico e incentivos, con medidas concretas cuya aplicación "agora parece que se rexeita", ha continuado.

Sobre esto, ha comentado que en el prólogo del plan, el por entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga aseguraba "comprometerse persoalmente con cada unha das medidas recollidas". "Que ocorreu nestes 20 anos para que nin Núñez Feijóo nin Alfonso Rueda mantivesen a palabra dada polo presidente Fraga?", ha censurado.

Reactivar el Plan de Normalización

A Mesa argumenta que el Plan de Normalización, "un proxecto de bases", es la única manera "que existe agora mesmo" de cumplir con las indicaciones del Consejo de Europa. "Pola nosa parte, mantemos a disposición a colaborar na reactivación dos acordos, sempre que haxa unha disposición sincera para esta reactivación", ha apostillado.

Esto debe hacerse, argumentan, mediante un proceso "transparente, amplo e que conte coa participación das entidades sociais galegas".

Para insistir en esta petición, han avanzado que convocarán una concentración para el 23 de febrero, Día de Rosalía, que finalizará en la compostelana praza do Obradoiro.